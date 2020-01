CATe começa a semana com quase 5 mil vagas de empregos

A partir desta semana (20/01), o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) oferece 4.995 oportunidade de emprego para as pessoas desempregadas ou para quem busca uma melhor colocação profissional. Os interessados às vagas deverão comparecer em um das 24 unidades espalhadas pela cidade.

A vaga de atende segue liderando o ranking de maior oferta de vagas. Nesta semana serão 296 oportunidades com salários de até R$ 1.780. Para participar do processo seletivo há necessidade de ter concluído o ensino médio. Vagas para pessoas com e sem experiência.

Em segundo lugar fica cargo de operador de telemarketing, para as modalidades receptivo e ativo dispõe de 259 oportunidades. Os salários variam entre R$ 600 e R$ 1836, com parte dos cargos para estudantes do ensino superior e para candidatos sem experiência.

Por fim, para o posto de porteiro são ofertadas 145 vagas e conta com salários entre R$ 1.348 e R$ 1.459. Há oportunidades sem exigência de experiência, no entanto, a maioria das vagas exige cursos específicos para portaria e monitoramento de equipamentos eletrônicos.

Para ser encaminhado para as vagas de emprego, basta comparecer em uma das 24 unidades do CATe com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Na Zona Norte os CATe são: CATe Santana I – Rua Voluntários da Pátria, 1.553; CATe Santana II – Av. Tucuruvi, 808; CATe Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95; e CATe Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300