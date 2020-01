CATe começa a semana oferecendo 3.400 oportunidades de empregos

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) da Prefeitura de São Paulo começa a semana ofertando 3.473 vagas de empregos para quem busca recolocação profissional. Os interessados às vagas deverão comparecer em uma das 24 unidades espalhadas pela cidade.

Os destaques ficam para os setores do comércio e de serviços, pois estão com diversas oportunidades, sendo que o destaque é para o cargo de atendente, totalizando 308 vagas. Elas oferecem salários entre R$ 575 (trabalho em dias alternados) a R$ 1.450.

As atividades são desempenhadas em lojas, lanchonetes, supermercados entre outros. Será exigido dos candidatos no mínimo o ensino fundamental completo para algumas das oportunidades, assim como comprovação da experiência.

Em segundo lugar vem o cargo de vendedor com 161 postos abertos com salários de até R$ 2.000. Para esta vaga o candidato deve possuir ensino médio completo. Não é exigido experiências anteriores.

Por fim, o terceiro cargo com mais oferta é telemarketing, com 155 vagas, o salário está entre R$ 998 e R$ 1.989. A exigência para vaga é de que o candidato tenha conhecimento na atividade e, em algumas das vagas, são exigidos o ensino superior.

Para ser encaminhado para as vagas de emprego, basta comparecer em uma das 24 unidades do CATe com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Na Zona Norte os CATe são: CATe Santana I – Rua Voluntários da Pátria, 1.553; CATe Santana II – Av. Tucuruvi, 808; CATe Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95; e CATe Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300