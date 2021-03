Cate faz processo seletivo com mais de 100 vagas para profissionais sem experiência na área de telecomunicações

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de São Paulo está com processo seletivo para cerca de 100 vagas de emprego para o setor de serviços no segmento de telecomunicações. O processo seletivo será on-line e contará com a primeira etapa realizada pela equipe técnica do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), que irá avaliar os currículos enviados por meio do site www.bit.ly/selecaocate. O cadastro deve ser feito até a próxima quarta-feira (24/03), às 18h.

As oportunidades são para 13 postos de operador de serviço ao cliente, que irá auxiliar nas instalações e reparos em residências. A atuação é na Zona Sul da capital e o salário é de R$ 1.461.

Já para operador multifuncional são 88 vagas com ganhos de R$ 1.791. Os selecionados irão executar serviços de instalação, transferência e reparos de terminais telefônicos tanto para internet quanto para voz.

Para todas as vagas a contratação é efetiva e conta com benefícios como vales alimentação e refeição, assistência médica, auxílio combustível entre outros. São exigências para participar do processo seletivo já ter concluído o ensino médio, possuir carteira de habilitação, categoria B e veículo próprio. Não é necessário ter experiência anterior.

Serviço

Processo seletivo

Inscrição: até 24 de março, às 18h

Site: www.bit.ly/selecaocate