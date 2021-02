Cate faz processo seletivo com mais de 500 vagas nesta semana

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo está com 518 vagas de emprego nos setores de serviços, construção civil, saúde e comércio com salários entre R$ 927 (período reduzido) e R$ 4.551.

As vagas na área de telecomunicação ocupam por volta de 40% dos postos a serem preenchidos pela agência pública da capital. Para participar do processo seletivo é necessário se inscrever pelo site www.bit.ly/vagasnocate até o dia 10 de fevereiro, às 18h.

“Nesta semana o Cate está com parte significativa das oportunidades em um setor que tem sido bastante exigido neste período de pandemia. Com boa parte das pessoas trabalhando de casa, a necessidade por uma rede de telefonia e de internet com qualidade para realizar a atividade profissional é imprescindível”, salienta a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso. “Com o aumento da demanda no setor, as empresas do ramo estão treinando novos funcionários, abrindo possibilidades para quem deseja entrar na área e que não tenha experiência. São atividades de entrada, que abrem um leque para os profissionais que podem buscar aprimoramento, se qualificando no segmento”.

São 205 vagas para técnicos e instaladores de rede de telecomunicação sem experiência – salário entre R﹩ 1.461 e R﹩ 1.791. Os participantes precisam ter entre o ensino fundamental e médio completo. A atuação será em diversas regiões da capital.

Na área da saúde há 20 vagas entre auxiliar de enfermagem e enfermeiro, exclusivas para pessoas com deficiência. Serão exigidos o Coren ativo e escolaridade entre o ensino médio e superior completo – ganhos entre R﹩ 2.174 e R﹩ 4.551. Também estão abertas 50 oportunidades para motorista de ambulância. Entre os requisitos estão curso para transporte de emergência, carteira de motorista na categoria D e ensino médio completo.

Na construção civil são 47 postos para serem ocupados por pedreiros, azulejistas, serventes e mestre de obra – rendimentos entre R﹩ 1.300 e R﹩ 1.886. Para participar do processo seletivo será exigida comprovação do ensino fundamental e seis meses de experiência.

Cate Móvel

Os bairros do Horto Florestal, Parque. Anhanguera, Guaianases e Vila Rubi contarão com unidades do Cate Móvel até o dia 12 de fevereiro. O atendimento nas zonas norte, oeste, leste e sul ocorre das 10h às 16h e é voltado ao cadastro para vagas de emprego. Para ser atendido é necessário retirar uma das 60 senhas distribuídas a fim de evitar aglomeração em decorrência da pandemia do coronavírus.

Os documentos exigidos são RG, CPF e carteira de trabalho. Quem não possui a carteira de trabalho, pode baixar o documento pelo aplicativo disponibilizado pelas lojas da Apple Store e no Play Store do Android ou no site do governo federal https://servicos.mte.gov.br/ .

Serviço

Programação do Cate Móvel

Período: 8 a 12 de fevereiro

Horário: 10h às 16h

Zona Norte – Horto Florestal/Lauzane Paulista

Av. Parada Pinto, 2.262, Horto Florestal (Estacionamento do Andorinha Hiper Center)

Zona Oeste – Jd. Santa Fé/Pq. Anhanguera

Praça Paulo Maurício

Zona Leste – Guaianases

Praça Getúlio Vargas, s/nº (em frente ao Mercadão Municipal de Guaianases)

Zona Sul – Vila Rubi/ Capela do Socorro

Local: Rua Domingos Tarroso, 632 (em frente à Associação dos Moradores da Vl. Rubi)

Processo seletivo

Inscrição: até 10 de fevereiro, às 18h