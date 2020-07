Cate faz processo seletivo para 500 vagas de emprego

A partir desta segunda-feira (13), interessados que estão em busca de trabalho poderão se inscrever no processo seletivo do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo). O cadastro está disponível pelo site (clique aqui) e serão oferecidas 580 vagas de emprego para diversos setores.

A inscrição pode acontecer até o dia 15 de julho, quarta-feira, às 20h. Os interessados precisam preencher um formulário selecionando a vaga de acordo com o seu perfil profissional e anexar um currículo atualizado em formato PDF, preferencialmente.

A maioria das vagas estão disponíveis para as áreas de comércio e serviços e os salários variam entre R$ 658 (carga horária reduzida) e R$ 2.000. Cerca de 60% das oportunidades são para vendas e telemarketing, com vagas para pessoas sem experiência.

Os supermercados, setor que não parou desde o inicio da pandemia, ofertará 195 postos de trabalho para as mais diferentes funções. Os salários chegam a R$ 2.000 e há oportunidades para trabalhadores sem experiência na atividade. Será exigida dos candidatos a escolaridade completa nos níveis fundamental e médio. Cerca de 20 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência com ensino fundamental completo.

Para esta seleção de vagas, também é ofertado o trabalho de motorista para candidatos com experiência de entrega de mercadorias e instalação. Salário de até R$ 1.764. Necessário comprovar a experiência e possuir carteira de habilitação adequada à atividade.