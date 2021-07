Cate Móvel realiza atendimentos na Vila Maria Alta nesta semana

A Prefeitura de São Paulo dá início nesta segunda-feira, 26 de julho, a uma nova programação do Cate Móvel, com as quatro unidades divididas entre as zonas leste e norte da cidade de São Paulo, até dia 30 de julho, das 10h às 16h. A população poderá procurar as equipes em busca de orientação sobre preparação para colocação no mercado de trabalho e sobre empreendedorismo.

“O objetivo do Cate Móvel é alcançar cada vez mais pessoas, aproximando a população de bairros mais afastados aos serviços oferecidos nas unidades físicas.”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo Aline Cardoso. “As equipes estão a disposição para orientar empreendedores que desejam ter seu negócio formalizado, ou para imprimir currículos para quem busca recolocação profissional”, completou.

Durante o atendimento no Cate Móvel, o munícipe vai receber auxílio de como realizar cadastro para as vagas dos processos seletivos semanais, realizados atualmente de forma online pelo link bit.ly/vagasnocate, em decorrência da pandemia de Covid-19. Com base nas inscrições realizadas, os candidatos poderão ser convocados posteriormente, por contato telefônico.

Quem passar pelo Cate poderá ainda esclarecer dúvidas acerca da solicitação de seguro-desemprego e carteira de trabalho digital. Os atendentes também oferecem dicas de comportamento em entrevista de emprego e elaboração de currículo, com possibilidade de impressão de até três cópias por pessoa.

Para qualificação profissional, as equipes apresentam ao público o Portal Cate, que disponibiliza mais de 80 cursos gratuitos e com certificação na modalidade EAD, que abrangem áreas em crescimento no mercado de trabalho, como tecnologia, economia criativa, sustentabilidade, entre outros. Entre os cursos oferecidos estão: Edição de Imagem, Introdução à Lógica de Programação, Modelagem e Costura, Cortes Básicos de Cabelo, Princípios Básicos da Gastronomia, e muito mais.

Os analistas da Ade Sampa, agência ligada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, também estarão à disposição para auxiliar os empreendedores a cerca das oportunidades de alavancar o próprio negócio com o MEI – Microeemprendedor Individual.

Serviço

Cate Móvel

Horário: 10h às 16h

Zona Leste

De 26 a 30 de julho

CIC Leste

R. Padre Virgílio Campêlo, 150 – Itaim Paulista

Zona Norte

De 27 a 30 de julho

Cresan Vila Maria

R. Sobral Júnior, 264 – Vila Maria Alta