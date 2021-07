Cate Móvel realiza atendimentos na Zona Norte até sexta-feira

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET) retomou as atividades das unidades do Cate Móvel pela região norte da capital. Até o dia 16, as equipes do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo estarão disponíveis, das 10h às 16h, para orientar e preparar os trabalhadores para o mercado de trabalho.

No ponto de atendimento, o cidadão poderá contar com a equipe técnica do Cate e da Ade Sampa, agência ligada à (SMDET), que ajudará na elaboração de currículo, preparação e comportamento durante processos seletivos, cursos de qualificação profissional, serviços de MEI – Microempreendedor Individual, entre outros.

“Após muito tempo com as atividades suspensas, devido aos cuidados necessários com a pandemia, o Cate Móvel está voltando à sua rotina e vai levar nossas equipes para diferentes regiões da capital.”, declarou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso. “Os serviços reforçam o trabalho realizado nas unidades físicas e aproximam o atendimento dos munícipes, tornando mais simples o processo de recolocação profissional”, completou.

Os atendentes orientam e auxiliam o público presente a realizar cadastro no Banco de Talentos do Cate, para aumentar as chances de recolocação nos processos seletivos semanais. Os munícipes podem, ainda, esclarecer dúvidas acerca de solicitação do benefício do seguro-desemprego e conseguir informações sobre como baixar a carteira de trabalho digital.

Visando aumentar a qualificação profissional, as equipes do Cate apresentam às pessoas que passam pelas unidades, o Portal Cate, que conta com mais de 80 cursos em diversas áreas na modalidade EAD, disponíveis gratuitamente na plataforma, com certificação ao final.

Serviço

Programação Cate Móvel

Data: Até 16 de julho

Horário: 10h às 16h

Zona Norte

Endereço: R. Ari da Rocha Miranda, 36 – Conj. Hab. Jova Rural, São Paulo – SP