CATe oferece quase 5 mil vagas de emprego nesta semana

A partir desta segunda-feira (17/02) o Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATe) está ofertando 4.925 vagas de emprego na capital. Os interessados às vagas deverão comparecer em um das 24 unidades espalhadas pela cidade.

O cargo de operador de telemarketing é quem está com maior número de ofertas de emprego, com 357 vagas. Os candidatos precisam ter o ensino médio completo, para algumas das oportunidades será exigido o ensino superior em andamento e experiência na atividade. Os salários variam entre R$ 750 a R$1.500.

Já segunda colocação estão as vagas para auxiliar e chefe de cozinha com 139 postos. O salários varia entre R$ 1.200 e R$ 1.800. Para participar do processo seletivo é necessário possuir o ensino fundamental completo ou médio completo, e também, mais de seis meses comprovados de experiência.

Por fim, o cargo de auxiliar e chefe de limpeza ocupa o terceiro lugar no ranking de vagas da Prefeitura. São 120 oportunidades que vão exigir dos trabalhadores o ensino fundamental incompleto ao médio completo. Há vagas que não precisam de experiência. Salários entre R$ 1.100 e R$ 1.528.

Para ser encaminhado para as vagas de emprego, basta comparecer em uma das 24 unidades do CATe com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Na Zona Norte os CATe são: CATe Santana I – Rua Voluntários da Pátria, 1.553; CATe Santana II – Av. Tucuruvi, 808; CATe Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95; e CATe Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300