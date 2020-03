Cate reúne mais 4600 vagas de emprego nesta semana

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo) inicia a semana ofertando 4670 vagas de emprego para trabalhadores desempregados ou quem está em busca de uma melhor colocação profissional. Os interessados às vagas deverão comparecer em um das 24 unidades espalhadas pela cidade.

O cargo com oferta é o de operador de telemarketing. O salário varia entre R$ 637 (aprendiz) a R$1.500 mensais. Algumas das exigências mínimas feitas pelas empresas é que o candidato tenha o ensino médio em andamento e pelo menos seis meses de experiência comprovados.

A área de vendas está na segunda posição do ranking com 233 vagas. A remuneração é de R$ 1.016 a R$ 2.000. É necessário possuir o ensino superior completo e três meses de experiência.

A função de auxiliar de limpeza chega na terceira colocação no levantamento, com 108 vagas. O salário varia entre R$ 5,82 (hora) a R$ 1.513 mensais e um dos requisitos para que o candidato participe do processo seletivo é de que possua o ensino médio completo.

ara saber quais são as vagas e onde elas são ofertadas, acesse o site (clique aqui).

Para ser encaminhado para as vagas de emprego, basta comparecer em uma das 24 unidades do CATe com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Na Zona Norte os CATe são: CATe Santana I – Rua Voluntários da Pátria, 1.553; CATe Santana II – Av. Tucuruvi, 808; CATe Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95; e CATe Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300