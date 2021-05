Center Norte apoia Desafio ITACI Dia do Abraço

O Shopping Center Norte está engajado com o Desafio ITACI Dia do Abraço, uma iniciativa do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil que tem como objetivo arrecadar R$ 220 mil até 22 de maio, data em que se comemora o Dia do Abraço, para o tratamento de crianças e adolescentes portadores de câncer e outras doenças hematológicas ou raras. Com o conceito de ‘acelerar a doação’, a nova edição da campanha reforça que a saúde tem pressa.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), hoje, em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos pela doença podem ser curados, desde que sejam diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. “O valor arrecadado será utilizado para comprar medicamentos complementares que podem custar até R$ 50 mil por dose. O tratamento contra o câncer infantil não pode esperar e esta é uma corrida contra o tempo!”, afirma Douglas Boscato, gerente da Fundação Criança, mantenedora do ITACI.

O Dia do Abraço é realizado no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil desde 2017 e já virou uma tradição entre os médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, voluntários e pacientes. O movimento conscientiza sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil e, principalmente neste momento de pandemia e recursos escassos, estimula as pessoas a abraçarem virtualmente por meio de doações para que os pacientes continuem sendo tratados com excelência.

“Este é o quarto ano que apoiamos a campanha do Dia do Abraço com o propósito de, juntos, acelerarmos a captação de recursos e, mais do que isso, contribuirmos para a prevenção e combate ao câncer infantil, divulgando o trabalho extremamente importante que o ITACI realiza desde 2002”, diz Fabiana Teixeira, gerente de marketing do Shopping Center Norte.

As doações podem ser feitas através do site https://www.itaci.org.br/doacao-financeira e serão registradas pelo Abraçômetro, aumentando o braço do Nino, mascote do ITACI. “Doar é uma forma altamente afetuosa de abraçar as crianças e jovens em tratamento, mesmo à distância. Quanto mais doações, maior o braço do Nino e maior o abraço aos pacientes do hospital”, reforça Marina Pechlivanis, da Umbigo do Mundo, que criou a campanha.