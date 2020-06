Center Norte realiza feira de adoção pet on-line

Desde o dia 9 de junho, o shopping Center Norte, em parceria com ONG Amigos de São Francisco, vem realizando a primeira edição da feira de adoção de pets de forma virtual. A novidade acontece em razão do risco de contagio da pandemia do coronavírus (covid-19).

A feira de adoção acontece pelo site do estabelecimento (clique aqui). Os interessados em adotar o “melhor amigo” devem preencher um termo de triagem para que a ONG conheça a rotina e infraestrutura da nova família. Essa atitude garante que os cães e gatos sejam adotados por famílias dispostas a receber o pet.

Além disso, a Amigos de São Francisco pede para que as famílias contribuam com uma doações de, no mínimo, R$ 100, para que a ONG continue com o trabalho de ofercer um lar para cães e gatos abandonados. Vale lembrar que todos os pets são doados castrados, vacinados e vermifugados.

De acordo com o Instituto Pet Brasil, o país tem hoje uma população de mais de 78 milhões de cães e gatos, sendo que cerca de 4 milhões vivem em abrigos, sob tutela de famílias carentes ou em situação de rua.