Center Norte traz parque de diversão para criançada curtirem as férias

Nesta sexta-feira (17/01) os monstros vão invadir o shopping Center Norte para divertir a criançada! A atração “Os Monstros Vivem Aqui” conta com um parque de diversões temático com diversos brinquedos. O valor é de R$ 25 e dá direito a 25 minutos de brincadeiras dentro do espaço.

O parque fica no empreendimento até 1º de março, ou seja, dá tempo para levar seu filho ou sobrinho para se divertirem nos diversos brinquedos clássicos como a roda gigante, balanço, trepa-trepa e escorregador, além dos brinquedos temáticos e dos três monstros de pelúcia animatronics com cerca de 3 metros de altura, eles emitem sons e mexem olhos e braços.

Evento de Férias – Os Monstros Vivem Aqui

Quando: De 17 de janeiro até 1º de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 12h às 21h

Onde: Praça de Eventos do Shopping Center Norte – Tv. Casalbuono, 120 – Vila Guilherme

Indicação: Crianças de 2 a 12 anos

Valor: R$ 25,00