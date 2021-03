Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso comemora 15 anos com programação especial

Para celebrar mais um ano de atividade do Centro Cultural da Juventude (CCJ), instalado na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), promove o “Circuito CCJ Ruth Cardoso – 15 anos de Memória, com uma série de intervenções de arte urbana digital produzidas pelo Coletivo Coletores. A ação englobará diversos pontos da cidade, neste sábado (27), incluindo o próprio CCJ.

Para compor este circuito, um LED TRUCK, que consiste em uma estrutura móvel com painel de LED e SOM, percorre pontos importantes do entorno do CCJ, entre 13h e 18h, nos bairros de Vila Nova Cachoeirinha, Jardim Damasceno e Jardim Paulistano. Em seguida, encerrando a programação, o CCJ recebe uma ação com vídeo projeção mapeada (video mapping).

Sobre o Centro Cultural da Juventude

Conhecido como CCJ, o Centro Cultural Municipal da Juventude Ruth Cardoso é um dos espaços mais procurados pelos jovens de São Paulo, além de ser um ponto importante para moradores do bairro da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Instalado próximo ao terminal de ônibus no bairro, é atualmente, o único centro de referência de cultura e juventude na cidade.

O espaço passou a ser denominado como Centro Cultural Municipal da Juventude “Ruth Cardoso” (CCJ), por meio do decreto 50.121/2008. E é administrado de forma direta pelo Departamento da Secretaria Municipal de Cultura.

Inaugurado em 2006, o local é fruto de grande mobilização da cidade e inspira outros centros de referência da juventude pelo Brasil e pelo mundo.

Dentre as várias atividades promovidas no espaço, destacam-se apresentações, oficinas teatrais, shows, aulas, espetáculos de circo e dança. O CCJ ainda conta com cinema, debates, encontros, saraus, horta comunitária, oficina de bicicletas, cozinha experimental de alimentação saudável.

O ensino e a transmissão do saber também são promovidos no espaço. O Centro Cultural da Juventude conta ainda com núcleos de comunicação comunitária, de produção audiovisual e cursos de formação profissional.

O Centro Cultural já recebeu shows de Filipe Catto, Criolo, Liniker, Elza Soares, KlJay, Nelson Sargento, Tássia Reis e muitos outros artistas.

Circuito CCJ – Ruth Cardoso -15 anos de memória

Data: 27/03

Horário: das 13h às 21h30

Live no facebook.com/ccjuventude

