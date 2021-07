Centro de Treinamento na Zona Norte faz mulheres habilitadas perderem o medo de dirigir

Localizada na Rua Doutor Olavo Egydio, 331, a empresa Mulheres Habilitadas promete através do método Decomposto de Aprendizagem de Direção Veicular fazer com que mulheres que já possuem habilitação, mas por medo, trauma ou apenas insegurança não estão à frente do volante.

Dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) registram que há 25,8 milhões de motoristas mulheres até março de 2021 no país, o equivalente a 35% do total de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) válidas, porém 75% delas deixam de dirigir porque são insultadas por outros motoristas, ou até criticadas pelos próprios companheiros.

O método utilizado pela franquia “Mulheres Habilitadas” dá a condutora um planejamento estratégico de desenvolvimento da direção veicular, trabalhando as atividades em ambiente real de trânsito, dentro dos seus trajetos e da sua rotina, aumentando assim a sua confiança. Além disso, a motorista contará com a ajuda de profissionais capacitados, tanto professores quanto psicólogos, usando de técnicas que ajudam tanto no desenvolvimento das suas habilidades técnicas como pessoal.

“É com muita satisfação que estamos trazendo a franquia MULHERES HABILITADAS para a Zona Norte. A inauguração da unidade ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de julho com promoções exclusivas, brindes e principalmente com a grande missão de proporcionar o desenvolvimento através de um suporte totalmente personalizado, fazendo assim com que o medo de dirigir vá embora” finaliza o casal de proprietários da Unidade Santana, Bruna e Éder Guimarães.

Serviço:

Mulheres Habilitadas

Rua Doutor Olavo Egydio 311

Telefone/Whatsapp: (11) 4040-4577