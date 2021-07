Centro Paula Souza abre inscrições para curso de sistemas Totvs voltado a alunos Etecs

Estudantes de 22 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) da Capital podem fazer a inscrição para o curso online de Suporte Básico em Sistemas de Gestão Empresarial Totvs, oferecido pelo Centro Paula Souza (CPS) em parceria com a Totvs e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDE), por intermédio do programa Minha Chance. A iniciativa pretende capacitar profissionais especializados no suporte dos sistemas Protheus de gestão organizacional e otimização de processos operacionais. Os interessados em participar do processo de seleção devem fazer a inscrição até 4 de julho pela internet.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30) durante uma live, com as presenças da diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá; do subsecretário de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante da SDE, Daniel Barros; da líder de Relações Institucionais e Governamentais da Totvs, Ariela Zanetta; da líder da Universidade Corporativa Totvs, Daniele Andrade; da líder da Área de Atração, Cultura e Engajamento da Totvs, Camila Pupo; e do diretor-presidente da Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), César Silva. A transmissão está disponível no Youtube.

Com duração de 120 horas, o curso será ministrado por professores do CPS e inclui conceitos de suporte básico em ferramentas de ERP, sigla em inglês para softwares de gestão integrada que auxiliam a melhorar processos internos e integrar diferentes setores, como vendas, finanças, estoque e recursos humanos. A formação é composta por módulos sequenciais que tratam de temas como política organizacional, informação gerencial, atendimento, custos, controle de estoque, compras, vendas, cobrança, faturamento, entre outros. A programação prevê mais quatro horas de conteúdos relacionados à empregabilidade dos participantes. As aulas serão apresentadas ao vivo, em formato remoto, com turmas em diferentes dias da semana e opções nos três períodos: manhã, tarde e noite.

São oferecidas 301 vagas e a seleção ocorrerá por meio de um teste disponível no site de inscrição. Para participar, é necessário ter mais de 17 anos, completados em 2021, ser recém-formado ou estar matriculado em uma das unidades contempladas. No último dia, o prazo de inscrição termina às 18 horas. As atividades estão divididas em 30 encontros online, duas vezes por semana, com quatro horas de duração, entre 9 de agosto e 8 de dezembro.

O curso é voltado a estudantes das áreas de Gestão e Negócios e de Informação e Comunicação das Etecs Abdias do Nascimento, Albert Einstein, Getúlio Vargas, Gildo Marçal Bezerra Brandão, Guaracy Silveira, Jaraguá, Jornalista Roberto Marinho, José Rocha Mendes, Mandaqui, Martin Luther King, Parque Belém, Parque da Juventude, Paulistano, Prof. Aprígio Gonzaga, Prof. Basílides de Godoy, Prof. Camargo Aranha, Prof. Horácio Augusto da Silveira, Profª Drª Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara, São Paulo, Takashi Morita, Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira e Zona Leste.

Minha Chance

O programa Minha Chance é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da SDE e do CPS, que visa capacitar estudantes de Etecs e de Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), além da comunidade em geral, em colaboração com a iniciativa privada. O objetivo é estimular a geração de emprego e renda. Os cursos são elaborados em parceria com empresas que têm a vantagem de direcionar as vagas a profissionais com boa formação. As organizações interessadas podem fazer o cadastro pelo site minhachance.sp.gov.br.