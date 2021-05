Centro Paula Souza e Microsoft anunciam 1,2 mil vagas em cursos de tecnologia

Nesta quinta-feira (29), a partir das 18 horas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDE) e o Centro Paula Souza (CPS) anunciam uma parceria com a Microsoft Brasil para oferecer 1,2 mil vagas gratuitas em trilhas de ensino Fundamentos do Microsoft Computação em Nuvem (AZ-900) e Fundamentos de Inteligência Artificial (AI-900), por intermédio do Programa Minha Chance. O anúncio será feito durante uma live em que serão apresentados os detalhes sobre a parceria e a página para realização das inscrições. A transmissão será exibida pelo link bit.ly/MicrosoftMinhaChance.

O programa destinará mil vagas a estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais e 200 para jovens da comunidade em geral. A seleção será feita por meio de uma prova online, em que os candidatos poderão optar pelos dias 8 ou 9 de maio.

As aulas serão orientadas por especialistas de mercado e professores do CPS, certificados pela Microsoft. A capacitação ocorrerá em formato virtual, por meio da plataforma de aprendizagem Microsoft Learn, customizada para o CPS, com um roteiro de conteúdos sobre tecnologias de computação em nuvem e inteligência artificial.

As trilhas de aprendizado estão programadas para o período entre 15 de maio e 19 de junho. A carga horária é de 36 horas de conteúdo técnico e mais quatro horas de conceitos relacionados ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e comportamentais. Ao final da capacitação, os 200 melhores participantes receberão, gratuitamente, vouchers para exames de certificações da Microsoft em AZ-900 e AI-900.

Minha Chance

O Programa Minha Chance é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da SDE e do CPS, que visa capacitar estudantes de Etecs e Fatecs, além da comunidade em geral, em colaboração com a iniciativa privada. O objetivo é estimular a geração de emprego e renda. Os cursos são elaborados em parceria com as empresas e o setor produtivo tem a vantagem de direcionar as vagas a profissionais com boa formação. As empresas interessadas podem fazer o cadastro pelo site minhachance.sp.gov.br.