Centros Esportivos e Clubes da Comunidade ampliam funcionamento

De acordo com as regras determinadas pelo Plano São Paulo, a partir deste sábado (1º) os Centros Esportivos e os Clubes da Comunidade (CDCs) estarão abertos das 6h às 16h, durante dez horas por dia. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) lembra que a prática de esportes coletivos permanece proibida nestes locais. Os equipamentos deverão ser usados majoritariamente para caminhadas e corridas individuais.

As equipes de segurança e da administração não permitirão aglomerações. A lotação máxima permitida é de 25%. Os usuários deverão respeitar os protocolos sanitários e o atendimento ao público continua suspenso. As novas regras da transição do Plano São Paulo irão valer até o dia 09/05, quando está prevista uma nova etapa será anunciada pelo governo do Estado.

As regras para o uso dos Centros Esportivos e CDCs permanecem as mesmas:

Medição da temperatura de frequentadores e funcionários. Pessoas com temperatura acima de 37,5° serão proibidas de acessar os CEs e CDCs, e orientadas a buscar atendimento médico;

Uso de máscara obrigatório para frequentadores e usuários;

Esportes coletivos e atividades que promovam o contato físico estão proibidos nos CDCs e Centros Esportivos da Prefeitura de São Paulo;

São permitidas as caminhadas, corridas leves e atividades físicas individuais também leves;

A SEME recomenda que os usuários dos Centros Esportivos e CDCs levem seus próprios squeezes e garrafas individuais com água. Os bebedouros são destinados exclusivamente para hidratação;

Para facilitar o controle de acesso, a entrada e saída dos Centros Esportivos deverá ser feita por apenas uma portaria. Em caso de risco de aglomeração, outras portarias serão liberadas;

Não será permitida aglomeração de pessoas nos Centros Esportivos e CDCs. O distanciamento social deve ser respeitado;

Álcool em gel deve ser disponibilizado na portaria, sanitários e administração;

O acesso aos sanitários poderá ser controlado para facilitar o trabalho de higienização;

Não há atendimento ao público.

A SEME lembra que permanece o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos Centros Esportivos Mooca, Santana, Santo Amaro, Lapa, Tietê e Barra Funda. Os equipamentos são atualmente utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads). Não é autorizada a entrada do público geral nestes espaços.

Além desses, o CE Cambuci e o CE Vila Manchester também continuam sem suas atividades regulares e funcionam como postos de vacinação.