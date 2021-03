Centros Esportivos e Clubes da Comunidade ficarão fechados até 11 de abril

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), informa que os Centros Esportivos e os Clubes da Comunidade (CDCs) permanecerão fechados até 11 de abril, de acordo com a determinação do Governo do Estado. A capital entrou na fase emergencial do Plano São Paulo no último dia 15.

O governo de São Paulo prorrogou a fase emergencial, que prevê regras mais rígidas do que a fase vermelha da quarentena. A medida estava prevista para permanecer até esta quarta-feira (30).

Durante esse período não haverá atendimento presencial em nenhuma unidade, tal como também não está permitido nenhum tipo de atividade. Foram suspensos também todos os eventos esportivos.

A SEME lembra que permanece o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos Centros Esportivos Mooca, Santana, Santo Amaro e Barra Funda. Os equipamentos são atualmente utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads). Não é autorizada a entrada do público geral nestes espaços.