Centros Esportivos e Clubes da Comunidade ficarão fechados durante a Fase Emergencial

Os Centros Esportivos e os Clubes da Comunidade (CDCs),administrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME),permanecerão fechados durante a Fase Emergencial do Plano São Paulo, conforme determinação do Governo do Estado.

Não haverá atendimento presencial em nenhuma unidade, tal como também não está permitido nenhum tipo de atividade. Foram suspensos também todos os eventos esportivos.

A SEME lembra que permanece o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos Centros Esportivos Mooca, Santana, Santo Amaro e Barra Funda. Os equipamentos são atualmente utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Não é autorizada a entrada do público geral nestes espaços.