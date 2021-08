Cerca de 400 pessoas foram atendidas durante a “Operação Frente Fria” na área da Sub Casa Verde, Cachoeirinha/ Limão

Na última semana, quando as temperaturas registraram marcas históricas, o índice de solidariedade cresceu. Em menos de 24 horas, a subprefeitura conseguiu um bom volume de doações que permitiu, de forma rápida, coletar e distribuir roupas, 221 cobertores, 116 pares de meias novos e 180 marmitas aos mais vulneráveis.

Os funcionários da subprefeitura aderiram a operação doando peças de roupas novas e usadas, mas o apoio de parceiros externos foi fundamental. A Distrital Norte da Associação Comercial de São Paulo, apoiada por seus filiados responderam ao alerta da Prefeitura de São Paulo doando cobertores. A Associação Cristã de Moços também, com o apoio da Brink’s e do “Projeto Jantar para Todos”, contribuiu com porções de alimentos quentes, além de roupas e cobertores. A Carvalho Magazine cedeu uma van para a distribuição do material doado. Os delegados Fabiana e Renzo Angerami doaram cobertores e Eduardo Faria foi outro parceiro individual que ofereceu água e roupas. A Defesa Civil também participou da operação.

Durante a noite e início da madrugada, funcionários da subprefeitura deram apoio à equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) em busca de indivíduos isolados nas ruas. Esses, segundo a equipe, são ainda mais vulneráveis porque em caso de mal-estar podem ficar sem socorro. Os principais corredores e ruas da região foram percorridos. Na primeira noite, foram localizadas 9 pessoas nessas condições, mas as equipes estiveram também em comunidades do Jardim Peri, Praça da Paz, Sem Terra, Boi Malhado, imediações do Cemitério da Cachoeirinha, Jardim Antártica e Comunidade dos Tubos.

O foco da subprefeitura não mudou, continua sendo a zeladoria, mas a experiência deixou claro que, em casos de emergência, é possível mobilizar e contar com parcerias importantes na região. Para o subprefeito Guaracy Fontes Monteiro Filho é impossível não se sensibilizar diante da situação em que vivem essas pessoas e reconhecer a importância do SEAS para o encaminhamento e acolhimento daqueles que aceitam o serviço.