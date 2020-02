CEU Jaçanã abre inscrição para mais de 50 cursos gratuitos

A partir do mês de fevereiro, o CEU Jaçanã está com inscrições abertas para mais de 50 cursos gratuitos de esporte e dança. As atividades são tanto para o público infantil como para a terceira idade.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente na central de atendimento da unidade, exceto para zumba, capoeira e karatê, sendo que os dois últimos as inscrições ocorrerão no horário da aula diretamente com o professor. Os documentos necessários são RG (original e cópia), comprovante de endereço (original e cópia) e foto 3×4.

Confira a lista completa e a faixa etária das atividades no CEU Jaçanã:

Alongamento : De 18 a 60 anos Segunda e Quarta 15h às 16h

: De 18 a 60 anos Segunda e Quarta 15h às 16h Alongamento : A partir de 60 anos Terça e Quinta 15h às 16h

: A partir de 60 anos Terça e Quinta 15h às 16h Alongamento : A partir de 60 anos Sexta 20h às 21h

: A partir de 60 anos Sexta 20h às 21h Alongamento : A partir de 18 anos Segunda e Quarta 18h15 às 19h15

: A partir de 18 anos Segunda e Quarta 18h15 às 19h15 Ballet (EM BREVE): 06 a 13 anos Segunda e Quarta 8h às 15h

(EM BREVE): 06 a 13 anos Segunda e Quarta 8h às 15h Basquete : 12 a 14 anos Terça e Quinta 13h às 15h

: 12 a 14 anos Terça e Quinta 13h às 15h Basquete : A partir de 18 anos Quinta 18h às 21h

: A partir de 18 anos Quinta 18h às 21h Caminhada e Alongamento : Acima de 56 Terça e Quinta 08 às 09h

: Acima de 56 Terça e Quinta 08 às 09h Caminhada : A partir de 18 anos Segunda e Quarta 17h15 às 18h15

: A partir de 18 anos Segunda e Quarta 17h15 às 18h15 Capoeira : 06 a 30 anos Terça e Quinta 19h30 às 21h

: 06 a 30 anos Terça e Quinta 19h30 às 21h Capoeira : 05 a 14 anos Sábado 10h às 11h

: 05 a 14 anos Sábado 10h às 11h Capoeira : A partir de 15 anos Sábado 11h às 12h30

: A partir de 15 anos Sábado 11h às 12h30 Clube da Caminhada : A partir de 18 anos Terça e Quinta 19h30 às 20h30

: A partir de 18 anos Terça e Quinta 19h30 às 20h30 Escola de Esportes : 08 a 12 anos Terça, Quarta e Quinta 10h às 11h

: 08 a 12 anos Terça, Quarta e Quinta 10h às 11h Escola de Esportes Adaptada : 08 a 12 anos Terça 11h às 12h

: 08 a 12 anos Terça 11h às 12h Futsal : 10 a 12 anos Terça, Quarta e Quinta 09h às 10h

: 10 a 12 anos Terça, Quarta e Quinta 09h às 10h Futsal : 10 a 12 anos Segunda, Quarta e Sexta 13h às 14h

: 10 a 12 anos Segunda, Quarta e Sexta 13h às 14h Futsal : 13 a 14 anos Segunda e Quarta 14h às 15h

: 13 a 14 anos Segunda e Quarta 14h às 15h Futsal : 07 a 09 anos Quarta 11h às 12h

: 07 a 09 anos Quarta 11h às 12h Futsal Comunidade: 17 a 29 anos Terça 19h30 as 21h20

Comunidade: 17 a 29 anos Terça 19h30 as 21h20 Futsal Feminino: 10 a 14 anos Terça e Quinta 13h às 15h

Feminino: 10 a 14 anos Terça e Quinta 13h às 15h Futsal Feminino: A partir de 17 anos Segunda 17h45 às 19h25

Feminino: A partir de 17 anos Segunda 17h45 às 19h25 Futsal Feminino: 17 a 25 anos Sexta 19h35 as 21h25

Feminino: 17 a 25 anos Sexta 19h35 as 21h25 Futsal Masculino: A partir de 30 anos Segunda e Quarta 19h30 as 21h20

Masculino: A partir de 30 anos Segunda e Quarta 19h30 as 21h20 Ginástica : 18 a 55 anos Segunda, Quarta e Sexta 8h às 9h

: 18 a 55 anos Segunda, Quarta e Sexta 8h às 9h Ginástica 3º idade : A partir de 56 anos Terça e Quinta 18h15 às 19h15

: A partir de 56 anos Terça e Quinta 18h15 às 19h15 Ginástica Artística : 07 a 14 anos Segunda e Sexta 09h às 11h

: 07 a 14 anos Segunda e Sexta 09h às 11h Ginástica Artística : 07 a 14 anos Segunda, Quarta e Sexta 13h às 15h

: 07 a 14 anos Segunda, Quarta e Sexta 13h às 15h Ginastica Funcional : 18 a 60 anos Segunda e Quarta 20h às 21h

: 18 a 60 anos Segunda e Quarta 20h às 21h Handebol Masculino : 10 a 14 anos Terça e Quinta 17h30 às 18h30

: 10 a 14 anos Terça e Quinta 17h30 às 18h30 Hidroginástica : A partir de 18 anos Terça e Quinta 14h às 15h

: A partir de 18 anos Terça e Quinta 14h às 15h Hidroginástica : A partir de 18 anos Terça e Quinta 9h às 10h

: A partir de 18 anos Terça e Quinta 9h às 10h Judô : 06 a 14 anos Quarta 10h às 11h

: 06 a 14 anos Quarta 10h às 11h Judô : 06 a 14 anos Segunda, Quarta e Sexta 13h às 15h

: 06 a 14 anos Segunda, Quarta e Sexta 13h às 15h Karatê : A partir de 6 anos Terças e Quintas 19h30 às 21h

: A partir de 6 anos Terças e Quintas 19h30 às 21h Kung Fu : 06 a 14 anos Segunda e Sexta 15h às 17h

: 06 a 14 anos Segunda e Sexta 15h às 17h Musculação : 18 a 53 anos Segunda e Sexta 11h às 12h

: 18 a 53 anos Segunda e Sexta 11h às 12h Musculação Masculino : 18 a 60 anos Terça e Sexta 18h às 20h

: 18 a 60 anos Terça e Sexta 18h às 20h Musculação Feminina : 18 a 60 anos Segunda e Quarta 19h30 às 20h30

: 18 a 60 anos Segunda e Quarta 19h30 às 20h30 Natação : 08 a 12 anos Quarta 09h às 10h

: 08 a 12 anos Quarta 09h às 10h Natação : 04 a 06 anos Quarta 11h às 12h

: 04 a 06 anos Quarta 11h às 12h Natação : 08 a 12 anos Terça, Quarta e Quinta 09h às 10h

: 08 a 12 anos Terça, Quarta e Quinta 09h às 10h Natação : 11 a 14 anos Terça e Quinta 13h às 14h

: 11 a 14 anos Terça e Quinta 13h às 14h Natação : Acima de 18 anos Quarta e Sexta 17h40 às 18h40

: Acima de 18 anos Quarta e Sexta 17h40 às 18h40 Tênis de Mesa : 10 a 12 anos Sexta 8h às 9h

: 10 a 12 anos Sexta 8h às 9h Tênis de Mesa : 12 a 14 anos Segunda e Quarta 13h às 15h

: 12 a 14 anos Segunda e Quarta 13h às 15h Tênis de Mesa : 13 a 14 anos Sexta 9h às 11h

: 13 a 14 anos Sexta 9h às 11h Treinamento de Corrida : A partir de 18 anos Segunda e Sexta 9h às 11h

: A partir de 18 anos Segunda e Sexta 9h às 11h Treinamento Físico Feminino : 18 a 60 anos Segunda e Quarta 18h às 20h

: 18 a 60 anos Segunda e Quarta 18h às 20h Vôlei : A partir de 16 anos Sexta 17h15 às 19h15

: A partir de 16 anos Sexta 17h15 às 19h15 Vôlei : A partir de 16 anos Sexta 19h30 às 20h30

: A partir de 16 anos Sexta 19h30 às 20h30 Zumba: Acima de 15 anos Terça e Quinta 19h30 às 20h30