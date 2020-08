CEU Tremembé e Parque Novo Mundo poderão ser privatizados

Mesmo antes de ser inaugurado, a gestão municipal decidiu que irá conceder à iniciativa privada a administração da parte esportiva e cultural dos Centros Educacionais Unificados (CEU) Tremembé, Parque Novo Mundo e de outras 10 unidades. A previsão da entrega dos novos CEUs é até setembro deste ano.

No dia 30 de junho, a gestão municipal abriu uma consulta pública para organizações sociais interessadas em administrar as atividades esportivas e culturais das unidades, responsáveis em promover a recreação e o lazer da comunidade do entorno.

A concessão não será aplicada nos Centros de Educação Infantil (CEI) e nas Escolas de Municipal de Educação Infantil (EMEI) que funcionam dentro das unidades do CEU.

O novo formato terá metas de atendimento e de gestão com o objetivo de oferecer esporte, cultura e lazer para os moradores da comunidade do entorno. Caso esse objetivo não seja cumprido, a Prefeitura poderá substituir a organizações responsável pela unidade.

Pelo chamamento, a organização social selecionada irá administrar os espaços de teatros, bibliotecas, ateliês, estúdios, salas de informática, ginásios, piscinas, salas de dança e ginástica, quadras e áreas externas, pistas de skate e áreas livres de uso comum, além da manutenção, vigilância e limpeza dos espaços e realização de eventos.

Confira quais unidades serão concedidas à iniciativa privada:

Parque do Carmo

Vila Alpina (Vila Prudente)

Freguesia do Ó

Parque Novo Mundo

Carrão/Tatuapé

José Anchieta (Artur Alvim )

São Miguel

José Bonifácio (São Pedro)

Tremembé

Cidade Tiradentes

Pinheirinho

Taipas

Cada uma das 12 unidade do CEU terá uma organização diferente, ou seja, 12 organizações sociais diferentes podem levar a administração dessas unidades, que terá um prazo de cinco anos.

CEU serão entregues em setembro

Na última terça-feira (4), o SP Norte adiantou que o CEU Tremembé e o CEU Parque Novo Mundo serão entregues em setembro deste ano. As obras das duas unidades já foram concluídas, porém os equipamentos ainda não foram inaugurados em razão da pandemia, segundo a Secretária Municipal da Educação.

A entrega das obras ocorrem com cerca de 4 anos de atraso, isso porque a previsão da conclusão do CEU Tremembé era de outubro de 2017, já o CEU Parque Novo Mundo a previsão era que as obras fossem concluídas no final de 2016.

A Zona Norte é a região com menos CEU na cidade de São Paulo. O território conta com apenas uma unidade localizada no Jaçanã. A inauguração de mais duas unidades será importante para suprir a necessidade da população por mais espaços educacionais e culturais.

