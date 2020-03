CEUs da capital paulista se tornarão leitos de UTI, diz Covas

Na manhã desta quinta-feira (19) o prefeito Bruno Covas declarou que irá adaptar os 44 Centro Educacional Unificado (CEU) para receber mais de 490 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e atender pacientes que tenham contraído o novo coronavírus (Covid-19).

A capital paulista possui atualmente 505 leitos de UTI na rede médica municipal, no entanto, o prefeito promete que esse numero irá dobrar com a instalação dos novos leitos.

Educação

Na tarde de hoje, a Prefeitura resolveu antecipar o recesso escolar de julho para acontecer entre os dias 23/03 a 9/04. A medida vale para mais de 1 milhão de alunos e 80 mil educadores, distribuídos em mais de 4 mil Escolas municipais.

Já o Governo de São Paulo também antecipou o recesso escolar, que inicia no dia 23 de março e termina apenas no dia 20 de abril. A decisão irá atingir 150 mil professores e auxiliares e os 15 mil profissionais do Centro Paula Souza.