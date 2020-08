Chaves deixará de ser exibido na TV aberta a partir deste sábado (1°)

Quem nunca passou horas em frente a televisão acompanhando a turma da Vila do Chaves? Não importava se o episódio era repetido ou era novo, a diversão era garantida! As décadas de transmissão diária do programa Chaves fez com que os fãs se sentissem na própria Vila, convivendo e se divertindo com os personagens.

No entanto, depois de 36 anos sem interrupção, o SBT (detentora dos direitos autorais) decidiu tirar do ar a série de marcou gerações. A estreia do programa na emissora foi em 24 de agosto de 1984 e o último episódio foi exibido nesta sexta-feira (31).