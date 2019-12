Chuva de sábado atinge zona norte e causa transtorno à população

No último sábado (14/12) a zona norte foi surpreendida pela enchente que atingiu a cidade de São Paulo. A região mais atingida pelas águas foi o distrito de Jaçanã/Tremembé. De acordo com os bombeiros as chuvas derrubaram 30 árvores e causaram 13 pontos de alagamentos.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, a zona norte entrou em alerta para alagamentos devido ao risco de transbordamento do córrego Tremembé, na altura da rua Garabed Gananian, e do córrego Paciência, na altura da avenida Edu Chaves.

Ainda segundo o órgãos, quatro das cinco regiões mais atingidas pela chuva são da zona norte, confira:

Tremembé : 55,0 mm em 3h de chuva (48,5 mm entre 15h e 16h)

: 55,0 mm em 3h de chuva (48,5 mm entre 15h e 16h) Freguesia do Ó : 42,0 mm em 3h de chuva (30,8 mm entre 15h e 16h)

: 42,0 mm em 3h de chuva (30,8 mm entre 15h e 16h) Santana/Tucuruvi : 34,8 mm em 3h de chuva (19,6 mm entre 16h e 17h)

: 34,8 mm em 3h de chuva (19,6 mm entre 16h e 17h) Sé/CGE: 32,0 mm em 3h de chuva (20,8 mm entre 16h e 17h)

Vila Maria/Vila Guilherme: 28,6 mm em 3h de chuva (20,8 mm entre 16h e 17h)

Próximos dias

Segundo o CGE a terça-feira (17/12) começa com muitas nuvens, tempo abafado e aberturas de sol. Entre a tarde e a noite, a propagação de uma frente fria gera áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas fortes e generalizadas. Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos intransitáveis e transbordamentos de rios e córregos. Mínima de 21°C e máxima de 29°C.

Já na quarta-feira (18/12) o dia será chuvosa e com queda da temperatura. As chuvas constantes irão manter os rios e córregos cheios. O solo encharcado eleva o potencial para formação de alagamentos e deslizamentos nas áreas de risco. Os termômetros oscilam entre 18°C e 22°C, e a umidade relativa do ar será superior a 70%.

Córregos do Tremembé e da Paciência

Em entrevista ao Jornal SP Norte (23/08), o Subprefeito de Jaçanã / Tremembé, Alexandre Pires, prometeu que os problemas das cheias no córrego do Tremembé tem hora para acabar. Isso porque, além dos dois reservatórios que estão finalizando as obras, serão construídos outros quatro. Além disso, no córrego da Paciência será criado um Piscinão. Segundo Alexandre, com as obras, é possível que o problema não volte a ocorrer.

No entanto o Subprefeito demonstra preocupação, pois os dois rios deságuam no Rio Cabuçu, que por sua vez, deságua no Rio Tietê. Caso ocorra uma cheia em um dos dois, acontece um “efeito cascata” e a água retorna aos rios de origens, podendo provocar novas cheias.

Histórico

O problema de enchente dos dois córregos da zona norte é bem comum para os moradores. Em abril deste ano a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Esmeralda Ramos foi invadia pela água devido às fortes chuvas.

Já as enchentes no córrego da Paciência diminuíram significativamente após as obras de canalização do córrego do trecho 1, de acordo com os relatos dos moradores, a água não invade mais as casas.

No entanto, as obras geraram uma incerteza sobre o futuro das famílias. Isso porque, de acordo com a moradora Maria do Carmo Xavier (conhecida como Lia), a Prefeitura não esclareceu qual será o destino da população que mora perto do rio, causando certo pânico entre os moradores.

Foto: Arquivo