Cidade de São Paulo intensifica ações de combate à fome

Com o objetivo de garantir a segurança alimentar da população vulnerável neste período de aumento das restrições da fase vermelha do plano São Paulo, a Prefeitura anuncia nesta quinta-feira (18/3) a intensificação da distribuição de alimentos que envolve a ampliação do programa Cozinha Cidadã, de distribuição de marmitas para a população em situação de rua, e a evolução do Cidade Solidária que entrega cestas básicas para a população carente.

Desde março de 2020, o Cozinha Cidadã – iniciativa coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) – já distribuiu 222 mil litros de água e 2,3 milhões de marmitas produzidas por restaurantes credenciados que recebem 10 reais por unidade. A prefeitura vai ampliar o cadastro de bares e restaurantes para aumentar de 7,5 para 10 mil o número de refeições diárias e abrir novos pontos de distribuição.

Cadastro de entidades para distribuição de cestas

Outra novidade no programa Cidade Solidária se refere ao cadastramento das solicitações para recebimentos de cestas básicas, que agora permite o cadastramento totalmente digital, pelo Portal 156, das entidades sociais que desejam indicar pontos para distribuição das cestas do programa.

Os requisitos e critérios de seleção das entidades que podem ser beneficiárias do programa precisam não ter fins lucrativos, possuir registro de CNPJ ativo, e histórico de atuação de cunho social. As inscrições das entidades candidatas serão realizadas pelo Formulário de Inscrição, disponibilizado exclusivamente no Portal de Atendimento 156.

Cada instituição pode realizar mais de uma solicitação, desde que buscando atender públicos ou regiões distintas, e a quantidade de cestas a serem entregues será determinada pela coordenação do Programa, de acordo com o número de famílias cadastradas e a capacidade de atendimento.

Distribuição

A distribuição das refeições é feita na região da Sé, Mooca, Lapa, Vila Mariana, Santo Amaro, Pinheiros e Santana. O intuito da ação é oferecer insumos básicos para as pessoas em situação de rua, ainda que de modo temporário, para que elas acessem, posteriormente, os serviços de acolhimento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) – o que significa ter um atendimento mais integral diante da alta vulnerabilidade social. Com a ampliação do serviço a prefeitura espera distribuir 10 mil marmitas para a população.

Rede de Assistência Social

As pessoas em situação também podem ter acesso a refeições nos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Atualmente, a pasta conta com 97 serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua, com mais de 23 mil vagas.