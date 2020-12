Cidade de São Paulo não terá aumento na tarifa do transporte público em 2021

A Prefeitura e o governo do estado decidiram não aumentar a tarifa do transporte público na cidade de São Paulo em 2021. A medida vale para passagens de ônibus municipais, Metrô e CPTM.

Em nota conjunta divulgada nesta terça-feira (29), as gestões Bruno Covas (PSDB) e João Doria (PSDB) afirmaram que a suspensão do reajuste se deu por conta da pandemia do coronavírus.

“Considerando a crise econômica e sanitária vivida pelas famílias causada pela pandemia da Covid-19, o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo decidiram que os valores das passagens para Metrô, CPTM e ônibus municipais permanecerão os mesmos, de R$ 4,40.

Mesmo com uma retração de 60% em média no número de passageiros em todos os modais durante o ano de 2020, a reforma administrativa implementada pelo Governo do Estado com enxugamento da máquina e ajuste fiscal permite o congelamento da tarifa com responsabilidade social e de gestão pública, beneficiando mais de 8 milhões de usuários do transporte público da capital diariamente”, diz a nota

Porém, no último dia 23 de dezembro, a Prefeitua da cidade de São Paulo e o governo estadual decidiram suspender a gratuidade de transporte público para idosos de 60 a 65 anos. A medida passa a valer a partir da próxima sexta-feira, 1º de janeiro.

Além de São Paulo, outras cidades da região metropolitana também informaram que não vão aumentar o valor da passagem no próximo ano.

Municípios que não vão reajustar passagem:

– Arujá;

– Barueri;

– Biritiba Mirim;

– Cajamar;

– Cotia;

– Diadema;

– Ferraz de Vasconcelos;

– Francisco Morato;

– Guararema;

– Guarulhos;

– Itapecerica da Serra;

– Jandira;

– Mogi das Cruzes;

– Santo André;

– São Bernardo;

– São Caetano do Sul;