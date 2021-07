Cidade de São Paulo segue com repescagem de vacinação contra Covid-19 para público acima de 30 anos nesta segunda-feira (26)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da capital informa que, nesta segunda-feira (26), a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue com a aplicação de doses para o público elegível, acima dos 30 anos. Além disso, todas as pessoas que estão aptas a receber a segunda dose poderão comparecer à rede de postos de imunização do município, que estará toda em funcionamento.

Na terça-feira (27) e quarta-feira (28), a vacinação estará aberta para as pessoas de 29 anos. São esperados 143.861 munícipes para receber a primeira dose do imunizante. A SMS aguarda a chegada de novas vacinas para divulgar o calendário a partir da quinta-feira (29).

Documentos necessários e pré-cadastro

No ato da vacinação, é obrigatório apresentar documentos pessoais, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de comprovante de residência no município de São Paulo, que pode ser em formato impresso ou digital. Se estiver em nome de outra pessoa, será preciso também comprovar o parentesco. Valem RG, certidão de nascimento ou de casamento, ou escritura de união estável.

Outra recomendação importante é preencher o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o tempo de atendimento no serviço de saúde. Basta fornecer dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Os cuidados contra a Covid-19 mesmo após receber a aplicação da vacina precisam ser mantidos. Cada um deve continuar seguindo com o uso de máscara, higienização das mãos, uso de álcool em gel, procurando manter distanciamento social e, principalmente, evitando aglomerações.

SERVIÇO – VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NA CAPITAL

A lista completa de postos de imunização pode ser encontrada no Vacina Sampa.