Cidade de São Paulo terá a primeira Virada da Leitura

São Paulo terá sua primeira Virada da Leitura, que será realizada em 29 de maio, a partir das 9h. O evento será totalmente on-line, em razão da pandemia. Serão 12 horas ininterruptas de atividades gratuitas, transmitidas pelas redes sociais Estudo e Leitura. O objetivo da programação é despertar o interesse pelo consumo e produção de obras literárias como contação de histórias, peças teatrais, rodas de bate-papo e até musicais.

O evento, resultado de uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura, Educação e Pessoa com Deficiência, integra o Calendário Oficial do município. Também conta com o apoio do Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo (Aprofem), Câmara Brasileira do Livro (CBL), Centro do Professorado Paulista (CPP) e Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público (Sinesp).

A virada terá como destaques a participação do cartunista Mauricio de Sousa – o “pai da Turma da Mônica” – e de Marcos Martinz, autor do livro “Até que a morte nos ampare”. O evento contará, ainda, com as apresentações do grupo musical Trovadores Urbanos, narrações lúdicas e a personagem Emília, do Sítio do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato.

Poesia

Durante a ação será lançada a segunda edição da Ação Cultural Jovem Poeta. Estudantes de 8 a 17 anos serão convidados a escrever uma poesia com o tema “Boas Lembranças”, que poderá compor um e-Book distribuído gratuitamente pelas redes sociais e pelos parceiros.

Para tornar a Virada da Leitura o mais acessível possível, algumas atividades contarão com interpretação em libras.

Para ter acesso à programação completa, clique aqui: www.estudoeleitura.com.br/agenda-se

As atividades serão transmitidas pelas redes sociais:

youtube.com/estudoeleitura

facebook.com/estudoeleitura

instagram.com/estudo_leitura