Cidade recebe lote com 135.720 doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19. Vacinação começará amanhã, dia 6

A cidade de São Paulo recebeu nesta terça-feira (4), no Centro de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Cadi), as primeiras 135.720 doses da vacina da Pfizer/BioNTech. O lote será utilizado a partir desta quinta-feira (6), quando se inicia uma nova etapa da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que contemplará os idosos de 60, 61 e 62 anos. Os imunizantes não serão aplicados nos drive-thrus, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Diferentemente das vacinas já disponíveis no País, a Coronavac (do Instituto Butantan) e a Oxford/AstraZeneca (da Fiocruz), o imunizante desenvolvido pela farmacêutica norte-americana, em parceria com o laboratório alemão, precisa de um armazenamento em temperaturas baixíssimas.

O município recebeu as doses na temperatura entre -25°C e -15°C (graus negativos). Os frascos podem permanecer nesta faixa por até 14 dias. Seguindo as orientações para a aplicação, a SMS irá proceder com o descongelamento da vacina para +2°C a +8°C e encaminhará para as unidades de saúde para utilização no prazo máximo de até cinco dias.

Para a vacinação com este imunizante, a Secretaria Municipal da Saúde alterou a configuração de uma de suas câmaras frias de 100 metros cúbicos para -25°C. O equipamento terá condições de acondicionar quatro milhões de doses durante 14 dias, conforme orientação da Pfizer. O município conta ainda com outras câmaras em quatro pontos de distribuição, que será feita em transporte especializado para vacinas congeladas.

Para a imunização das cerca de 600 mil pessoas que estão nesta faixa etária na cidade, a SMS também contará com 400 mil doses do medicamento da Astrazeneca.