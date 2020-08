Cidade Unida apresenta tributos ao Queen e Michael Jackson neste sábado (8)

Amanhã (8), sábado, acontece mais uma edição do Cidade Unida, projeto solidário que visita condomínios de São Paulo. A ação ficará marcada pelas apresentações especiais do cover do Queen (Queen Tribute Brazil) e do tributo ao Michael Jackson (Cristian Joseph). Os shows serão transmitidos a partir das 18h30 pelo canal do Youtube Live Aki.

Diferente das outras edições, no qual os eventos aconteciam na zona norte, a ação ocorrerá no condomínio Portal dos Clássicos, em São Bernardo do Campo. Os moradores acompanharão as apresentações pelas janelas de seu lar, respeitado assim as medidas de segurança sanitária em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Como é de costume, antes do show, os moradores e internautas acompanham uma palestra de um profissional da saúde, abordando temas de prevenção à Covid-19, além de atividades interativas sob comando de profissionais de educação física.

Toda a edição do Cidade Unida é realizado uma campanha de arrecadação de alimentos. Todo material recebido é direcionado para o projeto Cidade Solidária, através da Cruz Vermelha, que por sua vez repassa para as famílias e instituições que tanto necessitam.

Shows tributo ao Abba e ao Tim Maia

Quando: 8 de agosto, sábado, a partir das 18h30

Transmissão: Live Aki pelo Youtube