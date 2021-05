Cinco dicas para consumir produtos lácteos no dia a dia

O leite faz parte da cultura brasileira, desde o café da manhã às sobremesas feitas em milhares de famílias. O ingrediente se tornou presente em muitas mesas. O consumo de queijos, por exemplo, compreende 97% da população nacional, enquanto iogurtes são adquiridos por 89%, de acordo com levantamento da Embrapa Gado de Leite/Centro de Inteligência do Leite em 2020.

Sendo assim, alimento pode ser consumido em diferentes momentos de acordo com a necessidade calórica de cada indivíduo. Além disso, pode proporcionar algumas vantagens à saúde das pessoas. Portanto, é preciso conhecer algumas dicas sobre os benefícios do leite:

1 – Café da manhã

A primeira refeição do dia deve ser considerada a mais importante. É nela que a pessoa vai consumir os nutrientes necessários para suportar a rotina. Por ter uma composição nutricional singular, os produtos lácteos devem fazer parte desse cardápio. Muitos preferem consumir o leite diretamente com café ou achocolatado. Uma dica é inserir queijos, como cottage ou frescal, na dieta para consumir com pão.

2 – Antes ou depois das atividades físicas?

Há produtos lácteos recomendados para os momentos de atividade física! Diversas linhas de wheys conseguem combinar a proteína do leite com ingredientes naturais e baixo teor de açúcar. Eles podem ser consumidos tanto em sua versão shake quanto iogurte. O momento de consumo, contudo, depende do objetivo de cada pessoa: quem quiser ter ganho de massa magra pode beber antes do treino. Para recomposição física, o indicado é consumir após o exercício.

3 – Lanches intermediários

Existem dietas que incluem lanches intermediários no meio da manhã (entre o café e o almoço) e à tarde (entre o almoço e jantar). A tática busca manter a pessoa satisfeita e evitar o consumo exagerado de alimentos – o que acarreta no aumento de peso. Lácteos são indicados nessas refeições. Os iogurtes, por exemplo, são recomendados por seus nutrientes e pelo consumo fácil que oferecem. Além disso, eles possuem linhas infantis, que auxiliam o desenvolvimento da criança.

4 – Sobremesas

Comidas que estão inseridas no hábito do brasileiro. Receitas variadas que refletem a origem histórica e cultural de cada região. Os produtos lácteos como creme de leite e manteiga compõem a base do acervo dos pratos produzidos no país. Entretanto, não significa que o consumo de caloria precisa ser elevado, pois há fornecedores que oferecem versões light, diet e sem lactose.

5 – Regulação de intestino

Por fim, o consumo de lácteos também é um importante aliado para regular o funcionamento do intestino. Isso é possível graças aos probióticos, que contêm ingredientes naturais e culturas vivas que contribuem para o bem-estar. As melhores opções ainda dispensam conservantes e utilizam apenas açúcar orgânico – o que auxilia ainda mais o equilíbrio e a digestão. No formato de iogurte, é indicado como sobremesa ou nos lanches intermediários.