Cinema drive-in na América Latina será inaugurado no dia 16 de junho

Em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), muitos espaços de lazer acabaram fechados a fim de evitar aglomeração de pessoas, o que pode levar um contagio rápido.

Por conta disso, o Governo de São Paulo anunciou a abertura de um cinema no formato drive-in no Memorial da América Latina. A inauguração está prevista para acontecer no dia 16 de junho, terça-feira. Neste formato o público assiste aos filmes sem sair do veículo.

De acordo com a gestão estadual, o novo cinema drive-in seguirá protocolos rigorosos de saúde, com regras de distanciamento social, higiene, limpeza de ambientes, comunicação e monitoramento. Entre os cuidados obrigatórios estão a distância mínima de 1,5 metro entre pessoas e carros em todos os ambientes, máximo de quatro ocupantes no carro.

Uma outra forma de aumentar o distanciamento social adota pelo drive-in é fazer com que o áudio do filme seja transmitido por meio do rádio do próprio carro.

Confira alguns dos filmes que serão exibidos no drive-in do Memorial da América Latina: “Batman, O Cavaleiro da Noite” e “A Origem”, de Christopher Nolan, “Laranja Mecânica”, “O Iluminado”, “2001 – Uma Odisseia no Espaço” e “De Olhos Bem Fechados”, de Stanley Kubrick.

Onde: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda

Quando: A partir de 16 de junho, de terça a domingo

Horários: definidos de acordo com a duração dos filmes