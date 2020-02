Circo e carnaval é a garantia da diversão no Sesc Santana

Entre os dias 22 e 25 de fevereiro, a Trupe Irmãos Atada apresenta o espetáculo: “los atada – Um carnaval latino circense” no Sesc Santana. A apresentação mistura carnaval com circo, o que promete divertir o público de todas as idades. A entrada é gratuita.

Neste cortejo itinerante oito palhaços e palhaças vem paramentados de mariachis e cantoras mexicanas. Eles saem a procura de um melhor local para a sua apresentação musical, com maracas, percussões, sopros e cordas. Enquanto procuram, vão improvisando pequenas evoluções coreográficas com público, apresentando seus números cômicos circenses e de habilidades de perna de pau, malabares com chapéu e chicote.

O repertório escolhido pela Trupe são músicas latinas em versões inusitadas misturadas ao ritmo de jazz, marchinhas de carnaval e samba. Para esse carnaval especial no Sesc Santana, todos os dias a trupe trará convidados diferentes para completar essa festa.

Um carnaval latino circense no Sesc Santana

Quando: Dias 22 a 25 de fevereiro, segunda, terça, sábado e domingo, das 16h às 17h.

Onde: Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação