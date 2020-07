Circo e Contação de história marcam lives da Casa de Cultura Tremembé

Nesta sexta-feira (3) começa a programação de lives da Casa de Cultura Tremembé. A partir das 17h o circo invade as redes sociais com o espetáculo Estupendo Circo di SóLadies. A programação termina do domingo com a narração de histórias de Mulheres Que Mudaram o Mundo.

O espetáculo circense será transmitido pela página do Facebook da Casa de Cultura Tremembé. O evento irá contar a história de três palhaças, que decidem criar seu próprio circo! Augustina, Greice e Úrsula, juntas desconstroem e reconstroem cenas clássicas, músicas infantis e contos de fadas, a partir da lógica da palhaça e no espaço virtual!

Já no domingo (5), às 15h acontece a contação de história do grupo Raconto. A atração contará histórias de mulheres que mudaram o mundo através de ações voltadas ao meio ambiente e direitos humanos. A narração será acompanhada por uma interprete de libras.

Programação Casa de Cultura Tremembé

Estupendo Circo di SóLadies

Quando : 3 de julho, sexta-feira, às 17h

: 3 de julho, sexta-feira, às 17h Transmissão: www.facebook.com/cctremembe

Raconto – Mulheres Que Mudaram o Mundo

Quando: 5 de julho, domingo, às 15h

Transmissão: www.facebook.com/cctremembe