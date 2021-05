Clube de Tiro Competition e Guardia Serviços Especializados promovem o “Experience Day”

No último dia 04, A Guardia Serviços Especializados, juntamente com o Clube de Tiro Competition promoveram uma apresentação aos que desejam praticar tiro esportivo. O “Experience Day”, aula indicada para iniciantes ao tiro que irão fazer o primeiro contato com o tiro esportivo, o aluno acompanhado de um instrutor de tiro, receberá instruções básicas de segurança, manuseio e o contato com arma de fogo (pistola ou revolver). A aula foi ministrada pelo Tenente Laureli.

Dentre os convidados que participaram da aula, estavam o Deputado Estadual, Rodrigo Gambale (PSL), o Engenheiro Ataliba da Trio Fundações e Júlio Passarelli e seu filho, Dr. Leandro, da Construtora Passarelli.

Após aula teórica com explicações sobre segurança, os convidados dirigiram-se ao estande de tiros para apreenderem a manusear e atirar com o armamento.

O “Experience Day” faz parte do currículo de cursos do Clube. Consulte!

Sobre o Clube de Tiro Competition

O Clube de Tiro Competition foi criado, em 2016, no bairro de Santana, a partir de um ideal entre atiradores, policiais e adeptos ao tiro, em que o foco principal é o treino, a prática e a socialização do universo desportivo do tiro. Um clube que reúne praticantes apaixonados por este esporte com segurança e qualidade. O Clube de Tiro Competition oferece diversos cursos, entre eles o curso de instrutor de armamento e tiro.

Oferece ainda assessoria para documentações de armas e laudos de tiro.

O Clube de Tiro Competition possui uma estrutura totalmente dedicada ao atendimento exclusivo e uma loja completa que vale conferir roupas e equipamentos a venda. Representante oficial das marcas 5.11 Tactical, Honeywell, Jansport, CBC, entre outras, a loja do Clube tem se destacado como a pioneira na zona de norte e demais regiões de São Paulo.

Sobre a Guardia Serviços Especializados

Com mais de 18 anos de experiência, atendendo clientes de diversos segmentos, a Guardia é uma empresa de grande referência no mercado, quando o assunto é: portaria virutal e portaria 24hs, monitoramento 24hs de imagens e alarme, controle de acesso, recepção além de limpeza e facilites. Com objetivo de prestar serviços de qualidade juntamente com uma equipe de profissionais altamente qualificados, bem como o melhor que a tecnologia em segurança pode oferecer. tudo isso para atender às diversas necessidades de seus clientes, entre eles: Condomínios residenciais e comerciais, empresas em geral, industria e comercio, além de obras e residências.

