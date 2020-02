Clube Esperia promete festa de carnaval para toda a família

O Clube Esperia promete despedir-se do Carnaval no último dia da festa (25/02) com mais uma edição da tradicional “Festa à Fantasia na Folia”. A folia é para toda a família, em especial às crianças, pois a festa contará com muitas brincadeiras e fantasias, sendo que o tema deste ano é Aladim.

O evento começa às 14h, para os associados a entrada é R$ 25, para o restante o valor é de R$ 30. Já para a criançada (6 a 12 anos), o ingresso é R$15 (associado) e R$20 (convidado). Os ingressos podem ser adquiridos na secretária do Clube Esperia ou pelo site (clique aqui).

Como não existe folia sem música, o evento contará também com um DJ, brinquedos infláveis, pocket show “Aladin” e praça de alimentação para garantir que toda a família se divirta sem moderação!

Festa à Fantasia na Folia no Clube Esperia

Quando: 25 de fevereiro, terça-feira, das 14h às 18h

Endereço: Av. Santos Dumont, 1313 – Santana

Preços:

Adultos: Associados-R$ 25 / Não associados-R$ 30

Crianças (6 a 12 anos): Associados-R$15 / Convidados-R$20*

Mesa 4 lugares (Convites não inclusos): R$ 70

*Crianças até 05 anos não pagam

Vendas online: clique aqui