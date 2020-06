Clubes de São Paulo estão autorizados a retornar aos treinos

Parados desde o mês de março em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), o Governo de São Paulo autorizou a retomada dos treinos de clubes de futebol do Estado. Apesar da volta das atividades dos times, a retomada das competições oficiais ainda não têm data prevista.

A retomada das atividades acontecerá respeitando um protocolo de segurança que prevê testagem periódica de atletas e demais profissionais, além de medidas de distanciamento durante atividades individuais.

A decisão ocorreu na terça-feira (16), mas o anuncio apenas foi divulgado hoje (17). Na ocasião, a deliberação aconteceu em comum acordo com clubes, representantes do Governo do Estado, Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e Federação Paulista de Futebol.

O retorno aos treinos só será permitido depois que todos os atletas e demais profissionais forem submetidos a exames prévios do tipo PCR – com coleta de amostras de mucosa nasal e saliva – e os chamados testes rápidos, que são feitos geralmente com a coleta de uma pequena amostra de sangue.

Inicialmente, os treinos só deverão envolver atividades físicas individuais, com limitação no número de pessoas presentes e veto à presença de jornalistas ou público. Atletas e demais profissionais deverão respeitar distanciamento mínimo e o uso de máscaras é obrigatório, exceto quando a proteção prejudicar o desempenho dos jogadores.

Caso surja algum caso confirmado dentro da equipe, os pacientes deverão ser imediatamente isolados, além de monitoramento e testagem de pessoas com quem tiveram contato dentro e fora dos clubes.

Outros cuidados:

Profissionais com idade a partir de 60 anos ou portadores de doenças crônicas não devem participar dos treinamentos;

O acesso ao espaço de treinamentos terá entrada única, com medição de temperatura e questionário sobre apresentação de sintomas comuns a síndromes gripais;

Cada clube deverá manter um registro de casos suspeitos, testes realizados e diagnósticos confirmados com análise periódica das informações;

Médicos, fisioterapeutas e demais profissionais de saúde deverão sempre usar equipamentos de proteção individual durante as atividades com atletas;

Os clubes também deverão fazer divulgações periódicas de conscientização sobre a pandemia e medidas de higiene pessoal e distanciamento social fora do ambiente profissional.