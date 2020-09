Com técnicos pressionados, São Paulo e Corinthians fazem clássico em busca de estabilidade

São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje, ás 11h00, pelo Campeonato Brasileiro, em busca de tranquilidade na competição. Os técnicos Fernando Diniz e Tiago Nunes estão sob desconfiança de suas torcidas, e precisam muito de uma vitória. O jogo será no estádio do Morumbi.

O técnico da equipe Tricolor, Fernando Diniz, tem sido alvo constante de protestos dos são-paulinos por conta do mau desempenho do clube após o retorno do futebol, principalmente depois da eliminação para o Mirassol no Campeonato Paulista. A situação do comandante melhorou um pouco depois que o São Paulo venceu as duas últimas partidas (contra Sport e Athletico-PR), mas uma derrota para o rival pode reascender a crise pelos lados do Morumbi.

Já o treinador corintiano, Tiago Nunes, vem com um retrospecto de apenas uma vitória nesse campeonato, além de uma recente perda de título para o Palmeiras na final do Paulistão. Na conta dele, a torcida também coloca a eliminação na pré-Libertadores para o Guarani do Paraguai, em maio. O treinador, que chegou ao Corinthians com a missão de implantar um futebol mais ofensivo, ainda não conseguiu impor sua marca, e também vê seu cargo ameaçado.

Veja as prováveis escalações:

O São Paulo deve entrar em campo com: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Diego, Arboleda (Bruno Alves) e Léo; Tchê Tchê, Hernanes (Luan, Igor Gomes ou Liziero), Gabriel Sara e Vitor Bueno; Luciano (Paulinho Boia) e Pablo.

O meia Daniel Alves, que fez uma cirurgia no braço, ficará afastado por cerca de 40 dias. E o lateral Reinaldo está suspenso porque levou o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Athletico.

O Corinthians deve ir a campo com: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Éderson) e Cantillo; Mateus Vital, Luan (Araos) e Léo Natel; Jô.

Otero, atacante recém-contratado, treinou normalmente e ficará à disposição do técnico Tiago Nunes.