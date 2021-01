Começa a distribuição da vacina CoronaVac para todo o país

O Ministério da Saúde anunciou que começará nesta segunda-feira (18) a distribuição das quase 6 milhões de doses da vacina CoronaVac para todos os estados e o Distrito Federal.

Em São Paulo, a vacinação teve início na tarde de domingo, logo após a Anvisa aprovar o uso emergencial do imunizante. A primeira dose foi a aplicada na enfermeira Mônica Calazans, que está na linha de frente do combate ao coronavírus.

A distribuição da vacina será feita com aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e caminhões com áreas de carga refrigeradas. As companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass também farão o transporte das caixas de vacinas para todos os estados que necessitem de transporte aéreo.

As caixas com as vacinas já estão no Departamento de Logística da Saúde (DLOG), em São Paulo.

Logo após o Governo Federal entregar as vacinas aos estados, os governos estaduais irão se encarregar de levar as vacinas até os municípios em parceria com o Ministério da Defesa.

“Nesta segunda-feira, às 7h, a distribuição das vacinas irá para todos os estados brasileiros, para que cada governo possa dar início ao plano de vacinação. O DLOG vai fracionar, agora, as quantidades corretas para cada estado. A Força Aérea Brasileira vai fazer a entrega nos pontos focais. A partir daí, os estados fazem a distribuição local”, disse Eduardo Pazuello, ministro da Saúde.

Assim ficará divisão das doses da CoronaVac para cada região do país:

Região Norte

– Rondônia – 33.040

– Acre – 13.840

– Amazonas – 69.880

– Roraima – 10.360

– Pará – 124.560

– Amapá – 15.000

– Tocantins – 29.840

Região Nordeste

– Maranhão – 123.040

– Piauí – 61.160

– Ceará – 186.720

– Rio Grande do Norte – 82.440

– Paraíba – 92.960

– Pernambuco – 215.280

– Alagoas – 71.080

– Sergipe – 48.360

– Bahia – 319.520

Região Sudeste

– Minas Gerais – 561.120

– Espírito Santo – 95.440

– Rio de Janeiro – 487.520

– São Paulo – 1.349.200

Região Sul

– Paraná – 242.880

– Santa Catarina – 126.560

– Rio Grande do Sul – 311.680

Região Centro-Oeste

– Mato Grosso do Sul – 61.760

– Mato Grosso – 65.760

– Goiás – 182.400

– Distrito Federal – 105.960