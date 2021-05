Começa em julho vacinação da faixa 55 a 59 anos e educadores de 18 a 46 anos

O Governador João Doria projetou para julho o início da vacinação contra a COVID-19 das pessoas de 55 a 59 anos e dos profissionais da educação de 18 a 46 anos, para a retomada das atividades presenciais em sala de aula no segundo semestre. Para isso, o Estado de São Paulo dependerá da efetividade do envio de quantitativos de vacina pelo Ministério da Saúde.

De 1 a 20 de julho, o Governo do Estado pretende vacinar pessoas de 55 a 59 anos, e de 21 a 31 de julho, imunizar os profissionais da educação de 18 a 46 anos, com 1,7 milhão de pessoas estimadas desse público em todo o Estado.

No mês de junho, o Governo de São Paulo vai concluir a vacinação de todas as pessoas com comorbidades e com deficiência entre 18 e 59 anos de idade. O calendário com a data de início de vacinação para cada grupo desta faixa etária será divulgado nos próximos dias, levando em consideração as entregas de vacinas do Ministério da Saúde.