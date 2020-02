Começa hoje o Carnaval! Veja tudo o que vai acontecer na maior festa do Brasil!

Hoje a cidade de São Paulo promete realizar a maior festa de carnaval do Brasil! Serão centenas de atrações ao longo dos cinco dias de festa que acontecerão em toda cidade. As atrações irão acontecer nas ruas, centros culturais e, claro, no famoso Sambódromo do Anhembi, localizado em Santana.

Além do conhecido desfiles das escolas de samba, no Anhembi, a zona norte também contará com festas em diversos locais, como no Centro Cultural da Juventude (CCJ), CEU Jaçanã e Casa de Cultura Vila Guilherme (Casarão), além dos bloquinhos que prometem tomar às ruas.

Todas as atrações de carnaval são gratuitas, exceto os desfiles do Anhembi, que está com ingressos disponíveis somente para os Desfiles das Campeãs, que acontece no dia 29 de fevereiro, sábado. A compra pode ser feita diretamente na bilheteria ou no site da Liga SP (clique aqui).

Por conta de todas essas atrações, o trânsito da cidade de São Paulo será alterado. Para saber o quais linhas de ônibus sofrerão mudanças de itinerários, basta acessar o link (clique aqui). Em relação às vias interditadas e desviadas, a CET listou em seu site (clique aqui) todas as mudanças de tráfego dos dias de pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval.

Confira tudo o que vai rolar na zona norte

Desfiles no Sambódromo Anhembi | Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana

GRUPO ESPECIAL

SEXTA, 21 DE FEVEREIRO

23h15 – Barroca Zona Sul

0h20 – Tom Maior

1h25 – Dragões da Real

2h30 – Mancha Verde

3h35 – Acadêmicos do Tatuapé

4h40 – Império de Casa Verde

5h45 – X-9 Paulistana

SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO

22h30 – Pérola Negra

23h35 – Colorado do Brás

0h40 – Gaviões da Fiel

1h45 – Mocidade Alegre

2h50 – Águia de Ouro

3h55 – Unidos de Vila Maria

5h – Rosas de Ouro

GRUPO DE ACESSO 1

DOMINGO, 23 DE FEVEREIRO

21h – Estrela do Terceiro Milênio

22h – Nenê de Vila Matilde

23h – Independente Tricolor

0h – Leandro de Itaquera

1h – Mocidade Unida da Mooca

2h – Acadêmicos do Tucuruvi

3h – Camisa Verde e Branco

4h – Vai-Vai

GRUPO DE ACESSO 2

SEGUNDA, 24 DE FEVEREIRO

20h – Flor de Vila Dalila

20h50 – Primeira da Cidade Líder

21h40 – Unidos de Santa Bárbara

22h30 – Amizade Zona Leste

23h20 – Camisa 12

0h10 – Uirapuru da Mooca

1h00 – Torcida Jovem

1h50 – Unidos do Peruche

2h40 – Morro da Casa Verde

3h30 – Tradição Albertinense

4h20 – Imperador do Ipiranga

5h10 – Dom Bosco

DESFILE DAS CAMPEÃS

SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020

Vice-Campeã do Grupo de Acesso

Campeã do Grupo de Acesso

5º Lugar do Grupo Especial

4º Lugar do Grupo Especial

3º Lugar do Grupo Especial

Vice-Campeã do Grupo Especial

Campeã do Grupo Especial

Espaços Culturais

CCJ | Av. Deputado Emílio Carlos, 3641 – Vila Nova Cachoeirinha

Sexta-feira, 21 de fevereiro, às 16h

Folia de Passarinho

Terça-feira, 25 de fevereiro, às 20

Velha Guarda da Mangueira

CEU Jaçanã | R. Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jardim Guapira

Sábado, 22 de fevereiro, período da tarde

Furunfunfum no Carnaval

Casarão da Vila Guilherme | Praça Oscar da Silva, 110 – Vila Guilherme

Sábado, 22 de fevereiro, às 19h

Sarau Bixaria Literária no 1º Carnaval Casarão

Domingo, 23 de fevereiro, às 15h

Bloco do Chocolate no Carnaval Casarão

Sexta-feira, 28 de fevereiro, às 19h

Bloco do Segunda sem Lei no Baile Black Negralizando

Sábado, 29 de fevereiro, às 17h

Muc Sound recebe o Bloco Skaravana no Carnaval Casarão

Desfiles de rua

CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Bloco dos Coleiras

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Baltasar Abadal, 88, Trajeto: R: Baltazar Abadal, R: 23 de Setembro, R: Dr Bernardino Gomes, R: Prof Gama Cerqueira, R: Leonor Barbosa Rodrigues, R:Lagoa Azul, R: Gerônimo dos Santos,R: Prof Gama Cerqueira, R: De Bernardino Gomes, R: 23 Setembro, R: Baltazar Abadal, Endereço Dispersão: Rua Baltazar Abadal.

Bloco Adega do Miro

Quando : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Gabriel Covelli, 1200, Trajeto: Rua Gabriel Covelli, até altura do 700, Endereço Dispersão: Rua Gabriel Covelli, 700 .

Azaração Casaverdense

Quando : 29 de fevereiro

: 29 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 20h

: 14h e Dispersão: 20h Endereço Concentração: Rua Eng. Walther Buff, entre Rua João Rudge e Rua Giovanni de Lucca (Pç José Tomaselli), Trajeto: Rua João Rudge, Rua Zanzibar, Rua Atílio Piffer, Rua Bernardino Fanganiello, Rua Do Havre, Rua Zanzibar, Rua João Rudge, Rua Eng. Walther Buff, Endereço Dispersão: Rua Eng. Walther Buff, entre Rua João Rudge e Rua Giovanni de Lucca (Pç José Tomaselli).

Bloco Tia Ruth

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641; Trajeto: Avenida Deputado Emílio Carlos; Endereço Dispersão: Av. Deputado Emílio Carlos, 3641.

Bloco Carnavalesco do caldeirão do samba

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Dobrada, 159; Trajeto: rua dobrada 159, até a esquina da rua ouro grosso, rua ouro grosso até rua dobrada, 159, Endereço Dispersão: Rua Dobrada.

GRCE É Nós que Tá

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Leonor Barbosa Rodrigues, 384, Trajeto: Toda a extensão da rua Leonor Barbosa Rodrigues, Endereço Dispersão: rua Leonor Barbosa Rodrigues, 440.

Bloco carnavalesco Marcelo Leme Parque Peruche

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Doutor Gabriel Covelli, 12, Trajeto: Da esquina da Rua Anízio Moreira até a esquina da Rua José Rangel de Camargo, Endereço Dispersão: Rua Dr. Gabriel Covelli.

Maracukaya Folia

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Gil Vicente, 38, Trajeto: Rua Gil Vicente, Endereço Dispersão: Rua Gil Vicente, 38

FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA

Bloco Urubózinho

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 9h e Dispersão: 12h

: 9h e Dispersão: 12h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Itaberaba, Rua da Bica, Rua Cel. Tristão, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215.

Bloco Urubó

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 11h e Dispersão: 15h

: 11h e Dispersão: 15h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Itaberaba, Rua da Bica, Rua Cel. Tristão, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215

Bloco Mi Interna Que Tô Loco

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 12h e Dispersão: 17h

: 12h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Avenida José da Natividade Saldanha, 125, Trajeto: Avenida Jose da Natividade Saldanha entre Rua Paulo Garcia Aquiline e Rua Rui de Morais Apocalipse (Sentido Bairro – Centro), Endereço Dispersão: Avenida Jose da Natividade Saldanha.

Bloco Urubó

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 11h e Dispersão: 15h

: 11h e Dispersão: 15h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Avenida Itaberaba, Rua da Bica, Rua Coronel Tristão, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215.

Bloco de Rua Vem Ku Nóis Ó

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h30 e Dispersão: 17h

: 14h30 e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Largo da Matriz Nossa Senhora do Ó, 139, Trajeto: Lgo da Matriz, 139, Av Itaberaba, Rua da Bica, Rua Cel Tristão e Lgo da Matriz, Endereço Dispersão: Lgo da Matriz N. S do Ó, em frente a Casa de Cultura Salvador Ligabue.

Bloco Comunidade 100% Iracema

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua dos Morgados, 40, Trajeto: Calçadão da Feira Livre na do Jardim Iracema Rua dos Morgados Rua Abilio Primo Nallin Arthur Noronharua Profesor Carlos Nobre Rosarua Terezinha de Spagna Lobo Av Ministro Petronio Portela Praça Thomas de Kempis Rua dos Morgados Calçadão da Feira Livre, Endereço Dispersão: Rua dos Morgados.

Bloco Descaxota

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Puxinanã, 47, Trajeto: Rua Itupava, Rua Deputado Fernando Ferrari, Rua Ouvidio Jose Santana, Rua Cedro Branco, Endereço Dispersão: Puxinana.

FRUTA MALUKA

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Doutor José de Queiros Matoso, 59, Trajeto: Fixo, Endereço Dispersão: Rua Doutor José de Queiros Matoso, 59.

Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Granada Samba

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Avenida Humberto Gomes Maia, 323, Trajeto: Avenida Humberto Gomes Maia, Endereço Dispersão: Avenida Humberto Gomes Maia.

Óense bloco de carnaval

Quando : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Concentração : 13h30 e Dispersão: 16h30

: 13h30 e Dispersão: 16h30 Endereço Concentração: Largo da Matriz Freguesia do Ó, 215, Trajeto: Largo da matriz Freguesia do Ó,Av.Itaberaba, Rua da Bica, Rua Coronel Tristão,Largo da matriz Freguesia do Ó parte de baixo. Endereço Dispersão: Largo da matriz Freguesia do Ó

Bloco JAH É

Quando : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 11, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó. Damos uma volta em torno da praça sem adentrar em outra rua ou via. Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa senhora do Ó

Grêmio Recreativo da Vila Cavaton

Quando : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Armando Guzzi, 106, Trajeto: Armando Guzzi, João Cordeiro, Estêvão Montebelo, Jotaca, Moinho Velho e Armando Guzzi, Endereço Dispersão: Rua: Armando Guzzi.

Bloco AkiO

Quando : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do O, Trajeto: Largo da Matriz de nossa senhora do O, Rua Coronel Tristao, Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de nossa senhora do O.

Bloco JAH É

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 12h e Dispersão: 17h

: 12h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Largo da Matriz, 11, Trajeto: Largo da matriz em torno da praça, Endereço Dispersão: Largo da Matriz, 70.

Assombrosos do Ó

Quando: 1º de março

1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Doutor Artur Fajardo, 405, Trajeto: rua Artur farjado, 405 – ministro Petrônio Portela, Calixto de Almeida, general José de Andrade, praça do quarto centenário e rua Nazário pagani, Calixto de Almeida, Petrônio Portela e Artur farjado, Endereço Dispersão: Rua Dr. Artur Fajardo.

Bloco Pobre Loko XIII

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 18h

: 14h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Mirangoaba, 146, Trajeto: Rua Mirangoaba; Numeração 146, Endereço Dispersão: Rua Mirangoaba; Numeração 384.

JAÇANÃ / TREMEMBÉ

CarnaFest20

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 15h e Dispersão: 19h

: 15h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Antônio Sérgio de Matos, 10, Trajeto: Paralelo a Avenida Ari da Rocha Miranda, Endereço Dispersão: Rua Antônio Sérgio de Matos, 10

Bloco Vem Pro Trem das Onze

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 15h e Dispersão: 19h

: 15h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Irma Emerenciana, 623, Trajeto: rua Irma Emerenciana, av dr Carlos Bastos Aranha, rua Emília Machado Figueiredo, av Dr Carlos Bastos Aranha, rua Antônio Vieira de Carvalho, Rua Irma Filomena, Endereço Dispersão: Rua Irma Emerenciana, 623.

Guerreiros da Comunidade Jova Rural

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19

: 14h e Dispersão: 19 Endereço Concentração: Rua São Jorge, 39, Trajeto: saindo da rua São Jorge passando pela portal 2 retornando para Rua São Jorge, Endereço Dispersão: Rua São Jorge

Shereka

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Manuel Gaya, 806, Trajeto: Seguir pela rua Manuel Gaya do número 806, até o número 613. Trajeto comum dos blocos de região. Endereço Dispersão: Rua Manuel Gaya, 613.

Bloco Carnavalesco Sacada da Gil & Tio Helião

Quando : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Manuel Gaya, 700, Trajeto: sai da rua Manuel Gaya altura 700 e vai até 1200 da av Manuel Gaya, Endereço Dispersão: rua manuel gaya altura 1200.

Bloco Vem Pro Trem das Onze

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 15h e Dispersão: 19h

: 15h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Irma Emerenciana, 623, Trajeto: rua Irma Emerenciana, av Franscisco Rodrigues, Endereço Dispersão: Av. Franscisco Rodrigues, 291.

Bloco do Fumaça

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Avenida Manoel Gaya, 806, Trajeto: Av Manoel Gaya 806 (fixo), Endereço Dispersão: Av Manoel Gaya 806 (fixo).

SANTANA / TUCURUVI

Bloco Família Samba Rock Soul

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 12h e Dispersão: 17h

: 12h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Praça Alberto Pereira de Castro Junior – Lauzane Paulista São Paulo – SP, Trajeto: Rua Celia Caruso, Teodoro Alba, Paula Balli, Rua Teodoro Alba, Judith ZumKeller e rua Célia Caruso, Endereço Dispersão: Praça Alberto Pereira de Castro Junior – Lauzane Paulista São Paulo – SP

Bloco Plusamba

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 17h

: 13h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme (Fixo neste quarteirão), Trajeto: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme (Fixo neste quarteirão), Endereço Dispersão: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme (Fixo neste quarteirão)

QuilomboLAB

Quando : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199, Endereço Dispersão: Av. Dumont Villares 1109 (Altura Praça Nelson Gibello Gatto).

Amigos do Boi

Quando : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Viri, Trajeto: Entre Av. Luis Dumont Villares e Pq. Domingos Luis, Endereço Dispersão: Pq. Domingos Luis.

Bloco Sertanejo

Quando : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell)., Endereço Dispersão: Av. Dumont Vilares 1109 (Altura Praça Nelson Gibello Gatto).

Bloco do Pequeno Burguês

Quando : 29 de fevereiro

: 29 de fevereiro Concentração : 11h e Dispersão: 16h

: 11h e Dispersão: 16h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Villares 1501 até 1199 (altura Posto Shell), Endereço Dispersão: Av. Dumont Villares 1109 (Altura Praçå Nelson Gibello Gatto).

Bloco Ritaleena

Quando : 29 de fevereiro

: 29 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Av. Dumont Vilares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell). Endereço Dispersão: Av. Dumont Vilares 1109 (Altura Praça Nelson Gibello Gatto).

Bloco Unidos do Jardim São Paulo

Quando : 29 de fevereiro

: 29 de fevereiro Concentração : 12h e Dispersão: 17h

: 12h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Rua Carlos Laet, 139, Trajeto: Início pela rua Calos Laet; Rua Parque Domingos Luiz; Rua Gaspar Soares; Rua Parque Domingos Luiz; Rua Castro Maia; Avenida Leôncio De Magalhães; Término Rua Carlos Laet, Endereço Dispersão: Rua Carlos Laet.

Bloco Carnafacul Seja Você Seja Feliz

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 12h e Dispersão: 17h

: 12h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Villares 1501 até 1199 (altura Posto Shell). Endereço Dispersão: Av. Dumont Villares 1109 (Altura Praçå Nelson Gibello Gatto).

Pipoca do Cantor e Compositor Edu Casanova

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 11h e Dispersão: 16h

: 11h e Dispersão: 16h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Villares 1501 até 1199 (altura Posto Shell)., Endereço Dispersão: Av. Dumont Villares 1109 (Altura Praçå Nelson Gibello Gatto).

Bloco Cultural Carnavalesco Boêmios da Madame

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Caetano Alvares, 6600, Trajeto: do numero 6600 até o final desta avenida, Endereço Dispersão: avenida engenheiro caetano alvares 6600 (desfile indo e vindo para o mesmo local).

Bloco Viracopo

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Pedro Cacunda, 157, Trajeto: Rua Pedro Cacunda 157 até a rua Pedro Cacunda 440, Endereço Dispersão: Rua Pedro Cacunda, 440.

Amigos do Pedreira

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Praça Doutor Policarpo de Magalhães Viotti, Trajeto: Em volta da Praça, Endereço Dispersão: Na Praça.

Bloco Terreirão SP

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Viri, entre Luis Dumont Villares e Pq Domingos Luis, Trajeto: fixo, Endereço Dispersão: Rua Viri, entre Luis Dumont Villares e Pq Domingos Luis.

VILA MARIA / VILA GUILHERME

Bloco Do Casarão

Quando : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 16h30

: 13h e Dispersão: 16h30 Endereço Concentração: Rua Diamantina, 282, Trajeto: Rua Itaúna, Endereço Dispersão: Rua Diamantina com rua Itaúna.

Bloco do Chocolatte

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Chico Pontes, 1500, Trajeto: Av. Nadir Dias de Figueiredo até São Quirino, Endereço Dispersão: Rua Chico Pontes, 1500.

Família Só Kara Loko

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Canhoneira Mearim, 631, Trajeto: Rua Canhoneira Mearim/Av Alberto Byington/Rua Kaneda/ Rua Canhoneira Mearim, Endereço Dispersão: Rua Canhoneira Mearim.

Bloco São Pompeu

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Praça Marcelino Machado, 5, Trajeto: Praça Marcelino Machado, Endereço Dispersão: Rua Santa Fé do Sul.

Tô Atrasado Mais Eu Chego

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Tenente Sotomano, 1309, Trajeto: Rua Tenente Sotomano, Itamonte, Álvaro dos Santos, Carlos dos Santos, Crisciuma, Antenor Navarro, Endereço Dispersão: Rua Tenente Sotomano.

Bloco Carnavalesco só quem tem problema em casa #ninguemdorme

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua José Antonio da Silva, 4, Trajeto: Rua Geolandia, Endereço Dispersão: Rua José Antonio da Silva com a rua Geolândia com avenida Gustavo Adolfo apenas uma volta de quarteirão.