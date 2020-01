Comerciantes celebram aniversário de SP oferecendo descontos ao consumidor

Para celebrar aniversário de 466 da cidade de São Paulo, a partir do 23 de janeiro, quinta-feira, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) realiza uma ação que promete desconto em serviços e produtos para o consumidor. A “Sampa Week” acontece até o dia 31 de janeiro em diversas lojas da capital paulista.

O objetivo da ação é estimular o comércio a oferecer descontos especiais para alavancar as vendas e movimentar a economia, dando ao consumidor mais uma chance de aproveitar, não só descontos, mas também as atrações turísticas na capital.

A ação é semelhante com o que acontece em novembro com a ação comercial Black Friday, no entanto, ao invés de um dia de desconto, os consumidores terão a oportunidade de fazer um bom negócio até o final de janeiro.

Entre as marcas que participam da Sampa Week estão a Casas Bahia, Caedu, C&C Casa & Construção, Lojas Americanas, Magalu, Habib’s, Saraiva e muitas outras. Confira a relação completa no site (clique aqui).

ACSP

A Associação Comercial de São Paulo é uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 100 anos se propõe a apoiar e promover as iniciativas empresariais e o empreendedorismo. Eles atuam em benefício de nossos associados em intermediações comerciais com parceiros para oferecer produtos, serviços e soluções com melhores condições e custos menores.