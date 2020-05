Comerciantes relatam abuso de pseudo-fiscais durante quarentena; como identificar os agentes?

Por conta da pandemia do coronavírus (covid-19) e da quarentena em todo o estado de São Paulo, muitos fiscais e agentes vistores, estão visitando comércios em toda a cidade para saber se o estabelecimento está funcionando dentro do estabelecido pelo Decreto da quarentena imposta.

No entanto, chegou em nossa redação que alguns comerciantes da zona norte, receberam a visita de “Pseudos” agentes do Procon, no qual o esse “pseudo agente” informava que o estabelecimento estava irregular e praticando preços abusivos. Mas era apenas uma conversa, e posteriormente entrava em contato. O contato era por telefone, e neste momento a prática do golpe era aplicado. O “pseudo agente” pedia dinheiro para não lavrar a suposta multa. Pelo menos, até o momento, não soubemos de nenhum caso em que algum comerciante tenha caído neste golpe.

Por conta da pandemia, muitos golpistas estão aproveitando e se passando por fiscais a fim de praticar algum golpe para extorquir o empresário, há relatos de casos em toda cidade.

Para ajudar os comerciantes, o Jornal SP Norte perguntou à Prefeitura e ao Procon como atuam e como se identificam os agentes fiscais e os agentes públicos, confira:

Fiscais da Prefeitura e das subprefeituras

Segundo a gestão municipal, os fiscais atuam tanto vestidos de coletes laranjas com o logo da Prefeitura de SP, mas também sem uniformes, e em ambas as situações deverão estar de crachás ou da funcional, que o identifica como agente municipal, e que estes documentos devem ser apresentados no momento da abordagem da fiscalização.

No entanto, a gestão municipal esclarece que a ação dos agentes limita-se a interditar imediatamente os comércios que não são considerados serviços essenciais de acordo com o Decreto.

“Reiteramos que o objetivo não é multar, mas, sim, agir punitivamente aos que desrespeitam a quarentena e evitando assim aglomerações e a redução do risco de transmissão do coronavírus para proteger a população, conforme as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde” responde a Secretaria de Comunicação da Prefeitura.

Até o fechamento desta matéria (14), o número de estabelecimentos interditados na zona norte são:

Casa Verde / Cachoeirinha: 2

Santana / Tucuruvi: 2

Jaçanã / Tremembé: 2

Vila Maria / Vila Guilherme: Zero

Freguesia do Ó / Brasilândia: 27

Fiscais do Procon

Os fiscais do Procon atuam, no mínimo, em duplas, usam crachás, coletes e veículos identificados;

Ao visitar um estabelecimento se identificam e explicam o motivo da fiscalização;

Os atos fiscalizatórios não são comunicados previamente por telefone ou qualquer outro meio;

Em caso de irregularidade, será preenchido o “Auto de Constatação”, no qual o documento deverá descrever, com detalhes a situação encontrada;

Caso não encontrem irregularidade, o fiscal preenche o “Registro de Ato Fiscalizatório”;

Os autos de constatação, apreensão, notificação e de infração, deverão conter a identificação do fiscalizado, o local de sua lavratura, data e hora, a assinatura do agente, o número da cédula de identificação fiscal (CIF);

Durante a fiscalização, o agente poderá apreender alguns produtos que sirvam como prova da infração descrita no Auto de Constatação, essa infração será formalizada através do “Auto de Apreensão”;

A multa nunca é aplicada ou cobrada no momento, somente após passar por todas as etapas do processo administrativo.

Importante: Todo agente vistor, independente do orgão que representa, têm por obrigação se identificar, seja através da funcional ou do crachá. Qualquer um que se identificar apenas verbalmente ou que esteja atuando fora de padrões e normativas de atuação, principalmente exigindo dinheiro ou cobrando qualquer taxa, o comerciante deve imediatamente denunciar à Polícia Militar ligando 190.

Foto matéria – meramente ilustrativa