Comércio de São Paulo reage no mês de junho

Depois de meses de baixa, o mês de junho registrou uma ligeira alta no comércio em comparação com o mês de maio, especialmente a partir do dia 10, quando foi permitida a flexibilização da quarentena. O levantamento é da Associação Comércial de São Paulo (ACSP).

Apesar deste crescimento, as vendas ainda estão longe de recuperar o volume esperado, no entanto, essa alta já sinaliza alguma melhora.

De acordo com o levantamento, em comparação com o mês passado, junho registrou uma alta de 47,3% nas vendas a vista e 23% nas vedas a prazo. Para Marcel Solimeo, economista da ACSP, o crescimento era esperado em razão da flexibilização da quarentena.

Ao comparar o mês de junho de 2020 com o mesmo período do ano passado, as vendas tiveram uma queda de 54,9%, apesar de ser negativo, o tombo foi menor do que ocorreu no mês de maio, quando a queda foi de 67%. Neste levantamento, o movimento de vendas a prazo caiu 48,3% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas à vista recuaram 61,4%.

Para o especialista, a tendência é melhorar após a cidade de São Paulo entrar da Fase 3 (Amarela), no qual permite a reabertura de mais comércios e por mais tempo. No entanto, antes de permitir a desescalada da quarentena, a Prefeitura irá analisar os protocolos sanitários enviados pelas entidades do setor.

Por fim, Solimeo destaca que houve um empobrecimento geral dos consumidores em função do isolamento. Para ele, trabalhadores e empresários perderam sua renda, o que mostra que a recuperação econômica ainda está longe de acontecer:

“A queda (54,9%) ainda é bastante expressiva, e nos mostra que o caminho para a recuperação do comércio ainda é muito longo”, diz Solimeo.