Comércio eletrônico avança 15% no primeiro trimestre, segundo FecomercioSP

Diferente do que vem acontecendo no varejo e no comércio em geral, a venda de produtos eletrônicos cresceu 15% no primeiro trimestre de 2020, quando comparamos ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Comércio Eletrônico (PCCE), elaborada pela FecomercioSP em parceria com a Ebit/Nielsen.

Os meses analisados são de janeiro a março, ou seja, ainda era o começo da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Segundo a FecomercioSP, houve uma evolução significativa no desempenho do varejo online em relação ao varejo físico. Entretanto, a entidade lembra que o comércio eletrônico representa apenas 3% do total do comércio varejista de São Paulo.

A pesquisa mostrou que os bens duráveis são a grande fatia do comércio em geral, concentrando 63,6% das receitas e com um tíquete médio de R$ 666,11. Já o comércio de bens semiduráveis representou 21,5% das vendas, com um valor médio de R$ 204,38. E os não duráveis tiveram uma parcela de 14,8% do faturamento, com tíquete médio de R$ 200,49.

Nos próximos meses a Federação estima uma queda acentuada no varejo. Segundo a entidade, os prejuízos alcançados nos meses de março, abril e maio devem atingir mais de R$ 44 bilhões, com perda diária de R$ 659,7 milhões ao varejo paulista.

A expectativa da FercomercioSP é que o ano de 2020 encerre com uma baixa de R$ 83,4 bilhões – dos quais R$ 61,7 bilhões se referem à parte do comércio considerado não essencial, que precisou ficar de portas fechadas durante o período da quarentena.