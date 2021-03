Comitê de Blitze autua estabelecimento comercial na Freguesia do Ó

Agentes do Comitê de Blitze autuaram, na madrugada desta quinta-feira (18), um estabelecimento comercial localizado na Freguesia do Ó. No local tinham 50 pessoas desrespeitando as normas sanitárias. Foram apreendidas seis máquinas eletrônicas de cartão, cinco rádios comunicadores e aparelhagem de som. Quatro pessoas foram autuadas por infração de medida sanitária preventiva. A ocorrência foi apresentada no DPPC.

Nesta quarta-feira (17), o Estado bateu mais um recorde de pessoas internadas, sendo 11.109 em UTI e 14.771 em enfermaria, as taxas de ocupação de leitos chegaram a 90,3% e 617 pessoas morreram vitimas do Covid-19. O Comitê de Blitz , criado no último dia 12 em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas implementadas na Fase Emergencial e dessa forma evitar a propagação do coronavírus.

No último final de semana 58 estabelecimentos comerciais da capital foram autuados após as ações realizadas por 3.600 agentes dos órgãos envolvidos no Comitê.

Integram o Comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de São Paulo, além de profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar, por parte do Governo de SP.