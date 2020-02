Como curtir a folia e manter o corpo saudável?

Logo após as festas de fim de ano, um outro grande evento acontece logo em seguida: o Carnaval. Diferente do Natal e Ano Novo, o Carnaval é conhecido por extrapolar todos os limites. São quase cinco dias de festa – para alguns a diversão dura mais tempo – que pode ocasionar problemas de saúde se o folião não tomar alguns cuidados.

Claro que a ideia não é restringir a diversão, mas sim que ela não vire uma dor de cabeça no futuro, por isso a Dra. Simone Neri, dermatologista, dá algumas dicas de como cuidar da sua saúde durante o carnaval.

Protetor solar

Os blocos de rua voltaram a ganhar destaque na folia e neste ano promete reunir milhões de pessoas nas ruas. Como a festa acontece, normalmente ao ar livre, é importante levar o protetor solar com FPS de no mínimo 30 e reaplicá-lo a cada 2h.

Maquiagem

A maquiagem é um item fundamental nas festas de carnaval, tanto para homens como para mulheres. No entanto é importante testá-la antes de cair na farra, pois caso você tenha alguma reação alérgica, você não estará no meio da folia.

Glitter

Se for para ir nos blocos de rua e ficar sem brilhar, era melhor ter ficado em casa. O glitter se tornou um item obrigatório do folião, no entanto, antes de aplicá-lo, tenha certeza de que o produto foi testado e liberado pela Anvisa.

Uma dica: Para retirar o glitter da pele, o folião pode usar água micelar, óleo corporal ou um demaquilante bifásico. Aplique com um chumaço de algodão em movimentos leves e circulares. Não esfregue para não irritar ou causar alguma lesão à pele.

Exercício Aeróbico

Para participar do carnaval é preciso muita disposição, por isso a Dra. Neri chama atenção para que antes de sair de casa, o folião faça um alongamento para garantir o conforto ao longo da festa.

Alimentação

Para aguentar a maratona da folia, a médica recomenda uma alimentação leve, nutritiva e em pequenas quantidades. Também é importante evitar frutas cítricas, como o limão, isso porque essas substâncias em contato com o sol podem ocasionar manchas que demoram meses para sumir da pele.

Foto: Arquivo