Como dar suporte aos filhos na manutenção da aprendizagem do Inglês em casa

De forma gradual, temos acompanhado o retorno às aulas presenciais em todo o País. No entanto, predomina ainda o modelo híbrido, com parte das aulas online e parte presencial. Com isso, muitos pais de filhos em escolas bilíngues podem estar se perguntando: como dar continuidade em casa ao desenvolvimento da segunda língua realizado presencialmente na escola? Para auxiliar às famílias com esta questão, a Maple Bear, rede de escolas bilíngues com metodologia canadense, reuniu algumas dicas práticas e simples de atividades que podem ser realizadas em casa e que contribuem de forma significativa com a assimilação de outro idioma.

“Além do impacto futuro na vida profissional, ser fluente em um segundo idioma traz benefícios no desenvolvimento cerebral, habilidades linguísticas e na formação cultural. Logo, é fundamental manter e incentivar este estudo mesmo à distância em todas as faixas etárias. São atividades de fácil realização, divertidas e que podem ajudar também a compor uma nova rotina diária de estudos. De forma geral, experiências frequentes em inglês oral são o que as crianças precisam e há muitas maneiras de manter o crescimento da língua inglesa, quer os pais falem inglês ou não”, explica Phyllis Hildebrandt, diretora acadêmica da Maple Bear.

A primeira dica é ler em voz alta. Essa atividade melhorara a alfabetização, o raciocínio e as habilidades acadêmicas. Também incentiva um amor duradouro pela leitura. Portanto, a leitura com seu filho em uma ou ambas as línguas deve acontecer regularmente. “É também uma excelente oportunidade de momento pais/filhos e de mostrar a beleza da leitura”, ressalta a diretora acadêmica da Maple Bear. Algumas orientações para este momento:

• Leia com expressão e divirta-se com a história

• Faça perguntas como quem, por que, qual, bem como perguntas abertas para construir o pensamento crítico

• Peça às crianças mais velhas que leiam em voz alta para você

A segunda dica é crie oportunidades de conversação. As crianças precisam assistir, ouvir e imitar o inglês. Um inglês melhor, especialmente para não leitores, vem de falar e ouvir. Portanto, falar com seus filhos regularmente e consistentemente aumenta suas habilidades em inglês. Aqui estão algumas ideias que os pais podem incorporar em sua rotina diária:

• Faça uma lista de compras de supermercado juntos

• Fale sobre uma receita e instruções de preparação

• Vejam as fotos da família juntos e compartilhem memórias

• Fale por meio de brincadeiras imaginativas

• Use jogos de contagem e músicas com ações

• Jogue em inglês e peça que expliquem as regras

Existem muitas maneiras acessíveis de incentivar a assimilação da língua inglesa, confira mais algumas ideias:

• Organize play dates online onde se fala somente em inglês

• Aprenda com um tutorial de esportes online em inglês, como um treino de futebol ou coreografia de dança

• A música é uma ótima maneira de proporcionar uma prática divertida de inglês para todas as idades

• Seja criativo produzindo vídeos para a família apenas em inglês

“Como pai ou mãe em casa durante esta pandemia, será necessário empenho e paciência. Mas com o tempo, experiência e repetição, além das atividades regulares da escola, seu filho continuará a crescer em suas habilidades no idioma inglês”, conclui Phyllis Hildebrandt.