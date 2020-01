Como deixar o carro em ordem antes de viajar

A tão esperada viagem de final de ano é o momento de reunir a família e pegar a estrada rumo a algum destino que promete lazer e diversão. No entanto, se o veículo não estiver preparado para encarar as rodovias brasileiras, a tão sonhada viagem pode se tornar um pesadelo.

Então para lembrar os desavisados sobre os cuidados com os carros antes de viajar, separamos alguns cuidados que o condutor deve tomar, confira:

Verifique o óleo – Talvez seja uma das coisas que mais deixamos de lado quando estamos rodando na cidade. Por isso, ficar atento ao óleo do motor é fundamental antes de pegar a estrada.

Calibre os pneus – Outra situação que não nos atentamos quando rodamos na cidade é a calibragem dos pneus. Além de prejudicar a dirigibilidade, a calibragem errada pode afetar o consumo de combustível e reduzir a durabilidade da borracha.

Confira as luzes – Os faróis não são os únicos equipamentos de luzes que demandam atenção do motorista. Dependendo do modelo e da versão, o veículo oferece luzes de posição, de neblina, de iluminação lateral e entre outros. Vale lembrar que andar nas estradas, pelo menos o uso do farol baixo, passou a ser obrigatório no Brasil.

Descanse – Não é só o veículo que precisar estar em dia antes de pegar a estrada. Com o condutor cansado ou com sono, as chances de um acidente acontecer durante a viagem aumentam significativamente.

Cuidado com bagagens – É preciso ficar atento com a capacidade do bagageiro do veículo. Além gerar multa, o excesso de bagagens prejudica na dirigibilidade, fora que pode deixar a viagem desconfortável para os passageiros.

Programe paradas – Antes de sair confira alguns locais interessantes. Eles podem ser usados como pontos de parada para o motorista descansar. Dependendo do local, a parada pode tornar a viagem ainda mais agradável.